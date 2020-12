Avanzan con protocolos para habilitar las fiestas de hasta 200 personas

La Provincia avanza con los protocolos para habilitar las fiestas al aire libre de hasta 200 personas. Así lo confirmó ayer el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, luego de que la semana pasada anticipara la decisión, justo en momentos en que comenzaba a verificarse un rebote en la detección de casos diarios de coronavirus.

“Se está trabajando en el armado de los protocolos” junto a los intendentes para habilitar fiestas de hasta 200 personas para “desalentar” las celebraciones clandestinas, aseguró Bianco, a la vez que aclaró que el permiso requerirá solicitar una autorización previa.

En declaraciones periodísticas, el funcionario bonaerense manifestó que “todo tiene que ser con cuidado; se está trabajando en los protocolos”, mientras advirtió que las fiestas “deberán ser al aire libre y la autorización deberá gestionarse ante cada municipio”.

También remarcó que todo tiene que estar contemplado dentro de la actual etapa de distanciamiento por la que atraviesa la Provincia. Bianco mantuvo una videoconferencia con los 135 intendentes bonaerenses y, según se detalló oficialmente, en los puntos en los que hay acuerdo es en que las fiestas “no deberán superar las 200 personas” y tendrán que realizarse en lugares perimetrados al aire libre.

Además, el funcionario provincial precisó que no se podrá superar el 30 por ciento de la capacidad de cada lugar.

No obstante, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof subrayó que todavía no hay una fecha establecida para este tipo de habilitaciones.

La medida, reconoció el funcionario, busca “desalentar las fiestas clandestinas, porque el Estado no puede controlar y en ese sentido hay que ser muy riguroso”, a la vez que admitió que “hay que tener mucho cuidado en los espacios públicos, estamos con muchos controles porque no debemos relajarnos”.

En esa línea, dijo, “nos preocupa y por eso estamos muy atentos a las fiestas clandestinas, porque no sabemos la cantidad de gente que participa, si se respetan los cuidados y qué consumen.