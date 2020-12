Detuvieron a un policía por atacar a su pareja: la apuñaló 7 veces

Un policía fue detenido por atacar a su pareja el domingo último con una cuchilla de cocina tras haber decidido separarse. Le dio siete puntazos en el cuerpo. “Antes de irse, tiró el cuchillo y me pisó la cabeza y la panza”, relató la joven.

Se trata de Diego Javier Oviedo (29), agente de la Policía de Córdoba que está detenido por agredir a Yohana en el cuello, tórax, abdomen, un brazo, una mano y una pierna con una cuchilla de cocina de 45 centímetros de hoja, en su casa de barrio Argüello Norte, en el noroeste de la ciudad capital. Yohana fue internada en el Hospital de Urgencias, donde le realizaron curaciones y le dieron de alta.

Allí la llevaron los mismos vecinos que lograron que Oviedo cesara en el ataque tirándole piedras desde el tapial de su casa, según contaron fuentes del caso.

El fiscal de Violencia Familiar Pablo Camacho le imputó de oficio a Oviedo el delito de “lesiones leves calificadas” en el marco de un contexto de violencia de género, pero la calificación legal podría cambiar luego de que la víctima declare.

"Yo nunca le solté la mano, él tiene un problema. Estaba solo en el mundo. Fui a pedir ayuda a la Policía, yo no quería cagarle la vida, quería que lo ayudaran, no quería que lo echen. Me suplicaba que no lo internaran, que se iba a poner las pilas, yo confié en su palabra", contó Yohana.

