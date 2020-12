Hermanos africanos: afirman que no se hizo el trámite de adopción

El fiscal de Bahía Blanca que lleva adelante la causa que investiga el abandono de dos hermanos africanos de seis años en una comisaría de esa ciudad del sur bonaerense, el pasado 17 de noviembre, recibió un informe de la Cancillería en el que se determinó que “no se hicieron los trámites de adopción por vía consular”, informaron fuentes judiciales.

Se trata del fiscal de la Unidad de Instrucción y Juicio (UFIJ) 8, Marcelo Romero Jardín, quien en las últimas horas recibió un informe de la Cancillería que había sido solicitado para determinar si el matrimonio argentino con el que convivían los hermanos había llevado a cabo los respectivos trámites adoptivos.

“Ingresaron solo con la sentencia de adopción del país de origen, pero no hicieron el trámite que deben hacer, que es pasar por un Consulado para darle legitimidad en la Argentina y continuar el trámite en un Juzgado de Familia”, dijeron fuentes de la Fiscalía.

En ese contexto, indicaron que “no es válida la adopción en la Argentina, esa sentencia de ese país (Guinea Bissau) no es válida acá, no es legítima”, al comentar que “los dejan ingresar por una cuestión humanitaria para que no queden en el aeropuerto”.

“Acá, lo que habría que ver es si hay alguna falta de Migraciones y si hay una sustitución de identidad porque los hacen figurar en el país con otro nombre al original sin estar legitimado eso en la Argentina”, agregaron los voceros consultados.

Provienen de Guinea Bissau

Según se indicó, en Guinea Bissau los dos hermanitos contaban con otros nombres y al ingresar al país figuraban con nombre nuevo sin haber “legitimado esa adopción en la Argentina”.

También se informó que en las próximas horas se realizarán pericias psicológicas a los dos hermanitos, los que se encuentran en un hogar de abrigo. “La pericia psicológica fue dispuesta por el propio fiscal en el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas por considerar que tienen que ser escuchados en todo proceso”, agregaron fuentes judiciales.

También, el fiscal deberá analizar sobre la competencia, ya que podría derivarla del fuero provincial al fuero Federal. “En Bahía Blanca también está interviniendo el Juzgado de Familia 3, que ordenó a la pareja que abone una cuota alimentaria”, afirmaron los voceros.

Según se indicó, “los dos menores se encuentran en buen estado de salud y contenidos, en tanto que se deberá analizar sobre un nuevo proceso de adopción de los dos hermanitos”.