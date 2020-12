Impulsan una propuesta regional

A través de una reunión vía Zoom, de la que participó además el exintendente de Salliqueló, Jorge Hernández, se presentó este proyecto de Ley que busca instituir la Zona Oeste Medio Desfavorable de la provincia de Buenos Aires, que incluye los distritos de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas.

La idea del proyecto de Ley es establecer beneficios promocionales para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio, la industria y los servicios. El objetivo final, de acuerdo con el propio autor de la iniciativa, es “juntos seguir transitando un camino que nos lleve a mejorar las condiciones productivas y de desarrollo del sur bonaerense”.

Balbín fundamentó su iniciativa, a partir de la situación de estos tres distritos, que “de todos los municipios pertenecientes a la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, contiguos a zonas promocionadas de forma permanente (de Buenos Aires o de La Pampa), son los únicos que no han recibido ningún tratamiento similar, ni nacional ni provincial, que ponga en igualdad de condiciones a sus micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con relación a otros territorios cercanos”.

“Por lo tanto -agregó-, esta Ley que presentamos es una reparación histórica, sobre todo para nuestros distritos que no han estado contemplados en los diferentes marcos regulatorios que prevén beneficios. Y es importante que se de esta discusión en el momento en que la Provincia discute su presupuesto”.

Maxi Abad, por su parte, señaló que “esta es una iniciativa muy necesaria y demorada. Porque tiene dos virtudes, una es que está pensada para sostener un sector clave, como los trabajadores del sector agropecuario, el comercio y los servicios, y la segunda, es que busca reparar una situación de injusticia de estos distritos, con relación a otros”.

Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrino, expresó que “la idea es poner en conocimiento de nuestras comunidades, este trabajo que venimos haciendo en conjunto. Por suerte hemos tenido el acompañamiento muchas miradas e ideas diferentes”.

En tanto, Jorge Hernández, exintendente de Salliqueló, manifestó que “lo fundamental es unir fuerzas, porque somos distritos chicos, y si no unimos fuerza no logramos nada”.

Finalmente, Luciano Spinolo, de Tres Lomas, indicó que “muchos sectores dependen de las reglas de juego, que pone el Estado, que tiene un rol sumamente importante. Por lo tanto, debemos evaluar cuál es la función del Estado en esta situación actual, con el cuarenta por ciento de pobreza, si es un estado agresivo con los sectores productivos, que solo busca recaudar asfixiando la actividad, o un Estado garante de reglas de juego claras y que impulse la inversión y la generación de empleo genuino”

Qué dice la ley propuesta

Entre los beneficios propuestos se encuentran: exención del 35% del pago del Impuesto Inmobiliario urbano para dueños de un solo inmueble y rural para campos de hasta 600 hectáreas; exención del 25% en general para las Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que califiquen como tales según facturación anual por rubro, y de 50% del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas que despachan combustibles y mipymes que califiquen como tales según facturación anual por rubro que demuestren inversiones en proyectos que agreguen valor a su actividad habitual previa. También la exención del 50% del pago del Impuesto de Sellos; y del pago del Impuesto a los Automotores para medios de transporte.