Rubinstein calificó de inadmisible las 3.523 muertes más en Provincia

"No está nada bien. Yo diría que es incomprensible y hasta inadmisible que a esta altura, despues de seis; siete meses de trayectoria de la epidemia en el país, no hayan logrado consolidar el reporte adecuadamente", indicó en radio Mitre. El ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri aseguró que la corrección de la cantidad total de fallecimientos en Buenos Aires blanquea una situación: "Es algo que sospechábamos pero que ahora evidentemente se ha transparentado un poco más", aseguró. Además, remarcó que no se trató de una corrección menor. "Es aproximadamente un tercio" más de fallecimientos, estimó. Con la información oficializada por el ministerio de salud provincial, el total de muertes en territorio bonaerense ascendió a 12.566. Rubinstein consideró que este retraso "ya se veía viendo" y lo consideró difícil de explicar, en tanto "el reporte particularmente de muertes es algo bastante sólido y que no debiera tener este tipo de retraso".