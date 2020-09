Rubinstein calificó de inadmisible las 3.523 muertes más en Provincia

"No está nada bien. Yo diría que es incomprensible y hasta inadmisible que a esta altura, despues de seis; siete meses de trayectoria de la epidemia en el país, no hayan logrado consolidar el reporte adecuadamente", indicó en radio Mitre. El ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri aseguró que la corrección de la cantidad total de fallecimientos en Buenos Aires blanquea una situación: "Es algo que sospechábamos pero que ahora evidentemente se ha transparentado un poco más", aseguró. Además, remarcó que no se trató de una corrección menor. "Es aproximadamente un tercio" más de fallecimientos, estimó. Con la información oficializada por el ministerio de salud provincial, el total de muertes en territorio bonaerense ascendió a 12.566. Rubinstein consideró que este retraso "ya se veía viendo" y lo consideró difícil de explicar, en tanto "el reporte particularmente de muertes es algo bastante sólido y que no debiera tener este tipo de retraso".

GOLLAN DEFENDIO EL CAMBIO EN EL REGISTRO DE MUERTES POR COVID-19

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que "no se ocultaban datos" sobre fallecidos por coronavirus sino que "llegaban atrasados" y eso "se está corrigiendo", al tiempo que advirtió que la ciudad de Buenos Aires "tiene el mismo retraso" y "si aplicara el mismo método tendría un crecimiento de casos".

Gollan se refirió así a la polémica que se generó luego del cambio de sistema para la carga de datos sobre muertes por Covid-19 que registró 3.500 nuevos decesos y que Juntos por el Cambio calificó como "irresponsable", lo que llevó al ministro a advertir que "cuando aparezcan los números de los distritos opositores les va a pasar lo mismo".

"No se ocultaban datos, llegaban atrasados. Eso estamos corrigiendo", afirmó el titular de la cartera de Salud en declaraciones radiales, al tiempo que sostuvo que ahora se está "exponiendo en tiempo real lo que se venía informando con cierto retardo" porque "no hay una cultura de cargar datos por parte de algunas clínicas y sanatorios".

En este sentido, remarcó "es un problema de los efectores" de salud y que el cambio que hizo la Provincia al unificar la información de todas las bases de datos dejó "manifestado el atraso en todas las provincias donde hubo muchos casos".

"La Ciudad viene reportando los fallecimientos con el mismo retraso. Si aplicara el mismo método, habría un crecimiento de casos", aseguró Gollan y sostuvo que en el distrito porteño "puede haber una relación similar en porcentajes" con lo ocurrido en la Provincia, donde la variación por el cambio de sistema fue del "del 30%", según indicó.

Ante las críticas de la oposición, el ministro apuntó: "A los que quieren hacer un uso político de esto, les digo que se cuiden porque cuando aparezcan los números de los distritos opositores les va a pasar lo mismo".