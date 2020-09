El Gobierno bonaerense recibe a estatales, docentes y judiciales para discutir salarios

El Gobierno bonaerense y los representantes de los trabajadores estatales, docentes y judiciales reanudarán las paritarias esta semana, en una serie de encuentros virtuales que convocó la administración provincial para discutir aumentos salariales.

Las conversaciones se iniciarán mañana, cuando está previsto que se reanuden las paritarias para los trabajadores públicos enrolados en la Ley 10.430.

El jueves, en tanto, el Gobierno recibirá a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y, al día siguiente, a los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Si bien en marzo se acordó rea-nudar las conversaciones tras la segunda mitad del año con los distintos sectores, la convocatoria se precipitó luego del aumento anunciado para los haberes de los efectivos de la Policía.

Referentes de los gremios adelantaron que pedirán un incremento por encima del 30%.

La recomposición salarial podrá afrontarse con parte de los 10 mil millones de pesos que representa para este año el punto de coparticipación cedido por el Gobierno nacional a la Provincia, que aseguró que "la idea es dar aumentos".

Fuentes de la gestión bonaerense que lidera Axel Kicillof aseguraron que serán actualizadas las asignaciones familiares, que "hoy están muy retrasadas", y que además, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, "fueron desacopladas de los montos que daba la Nación".

Además, confiaron en que "se evalúa una actualización en la jubilación mínima, congelada desde agosto en territorio bonaerense".

La ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, explicó que "la Provincia todo el tiempo evalúa la posibilidad de comenzar a recuperar y mejorar los salarios de los estatales".

"Se dio un primer paso muy importante con el sector de seguridad, que era el más retrasado, el que más perdió en la gestión de Vidal y sobre el cual tuvo el menor impacto la suma fija que se otorgó a principio de año", apuntó.

Subrayó que, ahora, se trata de "abrir el diálogo para avanzar con los trabajadores estatales, de los cuales, salvo los que pertenecen a la cartera de Salud que tuvieron su paritaria sectorial, el resto se encuentra más retrasado".

Ruiz Malec contrastó el hecho de que mientras el Gobierno, en "un año muy difícil" intenta "de a poco recomponer salarios", en el sector privado "son poquitos quienes están discutiendo aumentos e, incluso, hay en muchos casos reducciones temporales".

"La pandemia afectó fuertemente los recursos de una provincia que ya acarrea problemas presupuestarios de muchos años", expresó Ruiz Malec, quien marcó que aún están pendientes "las paritarias con docentes y judiciales" y, por eso, el diálogo busca "empezar a recomponer salarios".

Los 126.209 estatales contemplados en la Ley 10.430 recibieron un aumento de $4.000 entre marzo y abril; y el personal de salud obtuvo un bono de $5.000.

En tanto, los 328.252 maestros que trabajan en territorio bonaerense percibieron un incremento salarial para el primer semestre del año del 16,6%. acordado en febrero pasado durante la paritaria, mientras que a los 26.948 trabajadores judiciales se les dio un aumento del 9%.

En junio, además, comenzó el proceso de pase a planta de más de 15 mil trabajadores que se completó el mes pasado.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, explicó que los maestros plantearán al Poder Ejecutivo "que la propuesta salarial supere a la inflación" para poder así "comenzar a recomponer el salario".

A la vez, solicitarán "que se equiparen las asignaciones familiares y, a nivel nacional, una compensación por el gasto extra que tuvieron los docentes para garantizar la conectividad, actualizando las computadoras y celulares para tener capacidad técnica y lograr la continuidad pedagógica".

En ese tono, el secretario general de ATE, Oscar de Isasi, consideró que "es muy acertada la convocatoria".

"El miércoles ATE va a plantear la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido. Es importante que al final de esta negociación salarial tengamos más poder de compra", manifestó.

Expuso que "en el gobierno de Vidal el salario se depreció no menos de 30%, lo que hace que haya miles de compañeros que cobran entre 23 y 25 mil pesos".

También, el dirigente adelantó que solicitarán que la bonificación por pandemia "se extienda a todos los trabajadores esenciales " y dijo que se pedirán "recategorizaciones, aumento en las asignaciones familiares y pase a planta de los compañeros que no entraron en la tanda anterior".

En declaraciones formuladas a Télam, el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, explicó que el reclamo central que se planteará en la mesa de negociación del viernes "tiene que ver con la recomposición".

"Es necesario acordar un aumento que permita por lo menos acompañar la inflación durante 2020 y además discutir cómo se recomponen salarios profundamente deteriorados producto de lo que ocurrió en los últimos años", remarcó.

Recordó que en el 2018 y 2019 no hubo acuerdo paritario "porque Vidal cerró las negociaciones de manera unilateral con aumentos por debajo de la inflación" y añadió que entre diciembre de 2017 y julio de 2018 los trabajadores del Poder Judicial perdieron "casi el 30% de los haberes".

"El ingresante al Poder Judicial gana $29.800, mientras que la línea de pobreza supera los $44.500", dijo y, entre otras demandas, puntualizó la recuperación del 3% de antigüedad, el pase a planta de personal de limpieza y que se sancione una ley de negociación colectiva para el sector.

