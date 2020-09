Para Axel Kicillof, “la seguridad no es prioridad”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, afirmó ayer que es "totalmente claro" que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "no incluyó a la seguridad en la agenda como prioridad", y precisó que es "difícil" ponerse de acuerdo en algunas cosas con el mandatario provincial.

"El problema (con la policía bonaerense) no está terminado. Hubo una intervención federal para solucionar un problema provincial. El gobernador (Axel Kicillof) no incluyó hasta ahora a la seguridad en la agenda como prioridad. Es totalmente claro", resaltó Valenzuela.

El intendente afirmó que con el presidente Alberto Fernández les "resulta más fácil el diálogo y ponerse de acuerdo en determinadas cosas", mientras que "con Axel es mucho más difícil. Por miradas, por prejuicios, por desconfianza".

"Más allá de resolver este conflicto, atrás viene la agenda de seguridad. Viene la demanda de los vecinos que no ha estado con una respuesta acorde hasta ahora. Cualquiera que camina el Conurbano sabe que la policía no tiene lo que necesita para hacer su trabajo, no sólo en sueldos", manifestó.

En ese marco, precisó: "Le dije al gobernador, cuando terminó el acto, que ahora que va a estar el Fondo, ¿el combustible lo paga la Provincia no? Los municipios nos estamos haciendo cargo de un montón de cuestiones y de tareas, definiciones y dinero que son puramente provinciales".

"Hasta ahora tuvimos una gestualidad muy operativa pero no tuvimos una agenda clara de recursos, de inversión y de decisión política alrededor de la seguridad. Ojalá eso empiece a cambiar", resaltó.

Por último, Valenzuela consideró que "el tema número uno de los vecinos de la Provincia, además del trabajo y lo socioeconómico es sin dudas la inseguridad".