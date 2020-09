Rechazo del oficialismo y oposición a la protesta con patrulleros y armas en Olivos

En este sentido, según se pudo averiguar, ya se habrían iniciado sumarios a efectivos de la Fuerza que tomaron parte en las manifestaciones por excesos en su reclamo de aumento salarial y mejoras laborales, incluyendo la utilización de patrulleros por fuera de sus respectivas jurisdicciones.

La senadora nacional del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti cuestionó que los policías rodearan "con armas la residencia donde se encuentra el Presidente" Alberto Fernández, y recalcó: "Repudiar este hecho y defender la democracia es una obligación ética y moral".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, enfatizó en la red social Twitter: "No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos.

El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino".

En similares términos se expresó el diputado radical Mario Negri, presidente del interbloque Juntos por el Cambio: "Un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo", subrayó.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su parte, consideró que "es inadmisible ir con armas y patrulleros a la Quinta de Olivos para condicionar a un gobierno electo democráticamente que mostró total voluntad de resolver los problemas a través del diálogo".

A su vez, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias expresó: "A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar".

Por la oposición también se manifestaron diputados nacionales de la UCR para repudiar la manifestación con patrulleros en la residencia oficial.

El diputado Facundo Suárez Lastra (UCR-CABA) afirmó: "La Quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo".

"El reclamo salarial de quienes con su vida nos defienden todos los días debe ser canalizado en el ámbito que corresponde. Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en la Quinta presidencial de Olivos. No es la forma ni el lugar", resaltó, a tu turno, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

También en la red social Twitter, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sostuvo: "Los policías bonaerenses merecen mejores condiciones de trabajo. Pero su reclamo no puede ser en la Quinta Presidencial. Esta metodología no es buena para la democracia, ni para los argentinos".

A su vez, el bonaerense Fabio Quetglas destacó que "los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad", tras advertir que "los excesos, deslegitiman y distraen la atención".

"Rodear la Quinta de Olivos es inaceptable. Si al reclamo justo. No al apriete", criticó.