Stolbizer aseguró que la policía debe tener una organización sindical

"No se le puede impedir que ejerzan su derecho de negociar sus condiciones de trabajo, porque sino tenemos trabajadores del estado que están en inferioridad de condiciones en comparación con otros trabajadores del estado", resaltó Stolbizer.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, la ex legisladora sostuvo que las fuerzas deben tener un sindicato y sobre eso "hay un convenio de la OIT que así lo establece".

"Tienen que organizarse para ir a una negociación colectiva", aseguró Stolbizer, en medio de las protestas de la Policía Bonaerense por mejoras salariales y laborales.

En tanto, señaló que la ley que permita esa sindicalización puede "decir que no tienen derecho a huelga".