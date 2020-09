Posse formalizó su postulación para presidir la UCR

El histórico jefe comunal del Conurbano competirá en los comicios internos y cuenta con el apoyo de dirigentes como el senador nacional Martín Lousteau y los ex ministros Federico Storani y Juan Manuel Casella, así como también de otros mandatarios locales de la Provincia.

En un encuentro virtual realizado el pasado viernes, Posse llamó a "integrar una UCR que sea socia plena de Juntos por el Cambio en pie de igualdad, sin servilismos ni seguidismos ciegos y que represente la fuerte presencia territorial del partido en toda la Provincia".

En ese sentido, el postulante reclamó "tomar decisiones sin inferencias de otros partidos aliados, con autonomía y que lleve al radicalismo a ser parte de la toma de decisiones, y no un mero espectador de políticas ajenas".

Los comicios internos de la UCR están previstos para el próximo 11 de octubre, aunque el espacio que postula a Posse reclama que se posterguen debido a la pandemia de coronavirus.

"No entiendo al oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires. No entiendo la fecha en la que insistieron en poner esta elección interna, lo decidió el 7 de julio cuando había 80.447 casos en el país: le dijimos que no era conveniente y siguió adelante y lo reafirmó el 17 de agosto con 299.126 casos. No escuchan, así como no escuchan otras cosas", se quejó el legislador de la Cámara alta.

Y agregó: "No entiendo como en lugar de usar el partido para cambiarle la vida a la gente, tratan de usar a la gente para perpetuarse en el partido. No entienden la importancia que tienen las reglas para cambiar todo lo que hay que cambiar y por qué nosotros hablamos tanto de esas reglas".

Posse cuenta con el respaldo de sus pares de General Viamonte, Franco Flexas; de Maipú, Matias Rapallesi; de San Cayetano, Miguel Gorgoglione; de General Lavalle, José Rodríguez Ponte; y de Puan, Facundo Castelli; del rector de la UNNOBA Guillermo Tamarit y de la vicerrectora Tania Tavella que aspiraría a ocupar el cargo de vicepresidenta; y del presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Bernardo Weber.