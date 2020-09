Gollán afirmó que al comienzo de la pandemia se debió aplicar políticas duras en Ezeiza

A seis meses del primer caso positivo de COVID-19 en la Argentina, el funcionario provincial hizo un balance y señaló que uno de los "momentos importantes a rever para atrás" es "ese primer mes y medio de ingreso de personas que trajeron el virus de afuera".

"Si hubiésemos implementado medidas más duras de ingreso, control y aislamiento de esa gente que llegaba a través del Aeropuerto de Ezeiza, algo que se hizo después, podríamos haber retrasado los casos y cortar cadenas de contagios. Con eso podríamos haber retrasado el proceso, ya que anularlo es muy difícil", sostuvo el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof.

En una entrevista con La Nación, el titular de la cartera sanitaria provincial remarcó que el coronavirus "es una enfermedad nueva y la ciencia, aún hoy, no encuentra el comportamiento del virus".

"Planificar en estas condiciones es muy difícil, porque hay variables que no se conocen", añadió.

A la vez, Gollán subrayó que se "logró el objetivo de no tener muchísimos casos que saturen el sistema".

"El objetivo de distribuir los casos para no colapsar el sistema viene siendo exitoso. Además, tuvimos el tiempo suficiente para ampliar el sistema y pasar de 883 camas de terapia intensiva a 1509 en el sector público", concluyó.