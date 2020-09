Lousteau aseguró que el objetivo de su espacio es “volver a dotar de sangre al radicalismo”

El senador nacional Martín Lousteau, de UCR Evolución, afirmó: “Queremos transformar desde el convencimiento que no se trata de personas, sino que creemos en las instituciones y en los partidos”, y dijo que el objetivo de su espacio es “volver a dotar de sangre al partido”.

El senador radical habló ayer en el Plenario de Evolución Provincia de Buenos Aires en el que participaron unos 800 militantes, dirigentes y legisladores.

“Lo que proponemos para reorganizarnos hoy lo estamos dejando plasmado en este documento que ustedes están votando”.

“Abrevamos en nuestras raíces y trabajamos para una transformación profunda y por eso nos llamamos Evolución, porque vamos hacia un lugar mejor y porque queremos contribuir a que Argentina sea un país mejor”, sostuvo Lousteau. Agregó: “Queremos que el radicalismo sea la cabeza y el corazón de la Coalición y esto arranca por el centro del país, por la Ciudad y la Provincia”.

Estuvieron también el diputado nacional Emiliano Yacobitti y el secretario general de la UCR bonaerense, Pablo Domenichini, quien dijo: “La enorme convocatoria del plenario es una muestra de lo que hemos construido en toda la Provincia y que hay voluntad con convicción y militancia para cambiar la realidad del radicalismo y de la Provincia y acompañar un proyecto nacional” y sentenció: “Es una muestra de que estamos para dar pelea”.



Documento

El Plenario de Evolución aprobó ayer el documento “Hacia la construcción de un radicalismo democrático, representativo, inclusivo y protagonista”, en el que sostienen: “Debemos poner en crisis lo existente, generar diagnósticos precisos a partir de datos certeros, formarnos con mayor capacidad de gestión aprendiendo de los centenares de intendentes que administran bien la cosa pública y nutrirnos de ideas con creatividad para plantear las soluciones que la realidad exige”.

“Tenemos que poner todo en debate porque, así como en 2015 fuimos parte de una Coalición que logró desbancar al peronismo después de más de dos décadas de gobierno, los radicales no hemos formado parte de los cuatro años de gestión de Juntos para el Cambio y así llegamos a 2019 con una derrota de más de diez puntos. Si no somos capaces de mirarnos hacia adentro y de hacer una autocrítica descarnada vamos a repetir los errores que nos llevaron a perder el gobierno a cuatro de años de asumirlo”, dice el documento.

Se afirma: “Debemos cambiar el partido para consolidar la Coalición Juntos por el Cambio. Tenemos que cambiar nuestra lógica en la toma de decisiones. Es tiempo de terminar con el nepotismo y los amiguismos y construir un partido del siglo XXI”.

Asimismo, propone una serie de reglas de construcción política: “Debemos ser un espacio que lidere un proyecto de provincia y de país alternativo, moderno y de iguales, generando inclusión y desarrollo; Todos los liderazgos podrán ser desafiados, se utilizarán las PASO en todos los niveles. Con un sistema electoral de integración d’hont con piso del 12%. Todo aquel que cumpla con los requisitos normativos tiene que poder competir; la definición de candidaturas será en base a territorialidad, representatividad y capacidad de gestión; todos los candidatos deberán ser propios de la sección electoral que aspiran a representar y los diputados nacionales deberán tener militancia política en la provincia de Buenos Aires; todas las listas deberán tener en los cargos expectantes candidatos que nunca hayan competido. No se deberá obturar la renovación desde la superestructura; la organización partidaria deberá estar pensada para ganar la elección general y no para dedicarnos al internismo inconducente; se deberá promover la democracia interna, reconocer y respetar la representación de las minorías. Los espacios partidarios deben repartirse respetando representatividades, la UCR debe construir bloques propios e interbloques de la Coalición que es parte, dando así la posibilidad de generar el crecimiento de la coalición sin que nadir deba perder su identidad primaria, en concordancia con el esquema nacional de la coalición. El presidente del bloque y el representante de la UCR en el interbloque no deben ser la misma persona, generando pluralidad de voces y protagonismos; la representación partidaria en la mesa de la Coalición política deberá salir de una mayoría especial, dos tercios, del plenario del comité garantizando así la participación de las minorías; se deberán institucionalizar los equipos técnicos de la Coalición, dando la posibilidad de protagonizar y aportar a quienes sean referentes de los temas de todos los partidos que la conforman; las reglas se deberán cumplir siempre, siendo oficialismo u oposición y no según la conveniencia del momento”.