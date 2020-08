Kicillof: "En esta situación, no podemos acompañar más aperturas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof descartó mayores aperturas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y aseguró que la estabilidad que las datos mostraron recientemente en la zona del AMBA es "tremendamente frágil" mientras que en el interior crece la cantidad de contagios.

Acompañado por intendentes oficialistas y de la oposición, como Julio Garro, al vicegobernadora Verónica Magario y la totalidad del gabinete, el mandatario provincial encabezó una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación epidemiológica del COVID-19 en el ámbito provincial y en ese marco dijo que en los últimos días se registró una mayor circulación del virus y consecuentemente más contagios. Es por eso que dijo que "la situación epidemiológica en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil" y que "la verdad es que la situación está peor".

"En esta situación no podemos acompañar más aperturas", afirmó Kicillof, marcando la línea que seguirá el Gobierno bonaerense en los próximos días. "Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar, no podemos perder lo que hicimos en cinco meses en cinco días y yo no lo puedo permitir", fundamentó.

"El sistema de salud no desbordó pero está en aumento. Es un error abrir demás y lo vemos con lo que está pasando no sólo en Europa, sino también en el interior y en nuestra provincia", dijo sobre la decisión de no abrir otras actividades ya que, según ejemplificó, "¿cómo se lo explico a los médicos que se están matando en terapia intensiva mientras nosotros abrimos más cosas?".

"El virus no sabe de política, no vota, se mueve de esa manera", arrancó diciendo Kicillof y agregó: "Parece que hubiera dos países diferentes, en dos realidades paralelas: una que muestra un sistema sanitario que no desbordó pero que ya no da a basto y del otro lado una porción de la sociedad que no parece estar viendo lo que está ocurriendo. Tenemos que volver a ser un mismo país. Todos estamos cansados, angustiados, hartos y lo entiendo y lo comparto, pero la verdad es que lo que pasa es que llegó este virus y todavía nos está ganando porque no tenemos vacuna y no tenemos remedio. Eso genera incertidumbre y pasa en todo el planeta. Lo único que sirve es algo muy antiguo (en referencia a la cuarentena) pero no es una pérdida de libertades".

También hizo especial hincapié en que la situación epidemiológica en el interior bonaerense está cambiando ya que se está registrando una mayor cantidad de casos: "Hoy está empezando a golpear muy fuerte en el interior de la Provincia y lo que antes era el 5% hoy está en el 11%", por eso instó a "poner en valor y dejar en claro a los que hicieron el esfuerzo que con sus conductas y actitudes consiguieron que el virus no se propagara tanto mientras lográbamos expandir el sistema sanitario" y agradeció al personal de salud "que se está rompiendo el alma" y por "la sensibilidad que le ponen a una situación inesperada y dramática, gracias por estar ahí y por cuidarnos".

"Es un momento crucial porque estamos cansados y angustiados, pero este es el mal menor, no es bueno, no es excelente pero no hay que aflojar porque este virus se escapa y no ay que darle esa posibilidad", amplió y también pidió "no hacer política con la enfermedad, con algo tan delicado como lo que está pasando. A mí me eligieron para tomar decisiones y no lo voy a hacer con encuestas. Esto es sanitario, no es lo que uno quiere sino lo que a uno le conviene. Mientras tanto hay que seguir resistiendo porque falta menos".