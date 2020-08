No descartan una purga policial en la Bonaerense a partir del caso Facundo

La desaparición de Facundo Astudillo Castro dio lugar a una delicada situación política que podría derivar en una nueva purga policial si se confirma que la Bonaerense tuvo relación directa con el caso, como señalan la mamá del joven y sus abogados.

Sobre el caso no sólo ya se refirió de manera pública el gobernador Axel Kicillof, si no que es seguido de cerca por el presidente Alberto Fernández. Fuentes allegadas indicaron que ambos esperarán los resultados de la investigación para decidir si avanzan en ese sentido y hasta dónde.

Por el momento no creen que la causa tenga elementos suficientes como para que pueda costar el puesto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Si bien desde Nación no convalidan su continuidad después de la fuerte polémica con la ministra Sabina Frederic, con la que cada tanto tiene un cruce, hasta ahora no hay evidencias como para pedir su desplazamiento, sobre todo porque la designación de Berni fue un pedido expreso de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De todos modos saben que si se confirma que los restos encontrados en el cauce de un arroyo cerca de Villarino pertenecen a Facundo y que efectivos de la fuerza policial estuvieron implicados en el caso, eso podría generar una crisis política interna y un cuestionamiento desde la oposición y también la sociedad.

Una purga en la Policía es un tema que sobrevuela los principales despachos, basada en la tensión casi permanente que suele tener la fuerza y los crecientes reclamos por la inseguridad en la Provincia. Y sin dudas tomaría más fuerza si la Justicia determina que efectivos estuvieron relacionados con la desaparición de Astudillo Castro.

Por el momento aguardan que la investigación aporte más elementos para definir los siguientes pasos, mientras que lo que queda claro es que la continuidad de Berni está garantizada en la medida que siga contando con el respaldo de Cristina Kirchner.