Agustina Vila: "Este no es el contexto sanitario para el retorno a las aulas"

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, aseguró que el actual "no es el contexto sanitario para volver a las aulas", debido a que se registran "5.000 contagios diarios de coronavirus", pero remarcó que se trabaja en cinco protocolos para que el regreso a la presencialidad pueda efectivizarse cuando la situación lo permita.

¿Qué balance hace del trabajo educativo en el marco de las clases no presenciales?

- La pandemia implica un proceso de aprendizaje permanente para todos. Los que formamos parte de la Dirección General de Cultura y Educación, y los docentes, auxiliares y trabajadores de la educación tuvimos que aprender a adecuarnos a las nuevas características de trabajo con las limitaciones que la coyuntura nos presentó, reorganizando tareas cotidianas y aprendiendo otras rutinas que contribuyan a organizar el trabajo de los demás.

Hubo que repensar todo un sistema.

- Sí. El trabajo es mucho y muy duro. El trabajo docente es infinitamente más complejo porque los procesos de enseñanza y aprendizaje que se daban en el aula suponen un conjunto de rutinas, formas de observar, percibir y acompañar al estudiante que en contexto de aislamiento cambia. La continuidad pedagógica en estos meses se pudo dar con mucho esfuerzo de docentes, estudiantes y familias que acompañan esas prácticas y rutinas nuevas.

¿Qué porcentaje de alumnos no tiene conectividad?

- El 5% promedio de la matrícula total de estudiantes no tiene ningún tipo de conectividad. Ahora bien, ese 95% que sí lo tiene y que pudo estar comprendido en las estrategias de continuidad pedagógica no presenciales a partir de entornos virtuales no es un todo homogéneo. Se ven diferentes realidades: quienes tienen una computadora con conexión a wifi de forma permanente -el 50% de la matrícula- y familias donde solo hay un celular.

La pandemia intensificó las de-sigualdades educativas.

- Tenemos un contexto de de-sigualdad socioeducativa y digital preexistente. Garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje en contexto de desigualdad económica es complejo y la pandemia expuso eso de forma más cruda.

¿Cuándo se volverá a la clase presencial?

- Cuando las condiciones sanitarias estén dadas, estaremos preparados para volver a la escuela, que es lo que todos queremos que suceda. Este no es el contexto. La realidad de la Provincia es diversa entre el Conurbano y el interior. Pero, incluso en el interior, la circulación del virus no cedió. El 10% de los trabajadores auxiliares y docentes no reside en el distrito donde trabajan y el 7% de los estudiantes no vive en el municipio donde estudia. Eso involucra un nivel de circulación comunitaria que se debe contemplar a la hora de pensar la vuelta a la presencialidad.

Si no habrá promoción automática, ¿cómo será el proceso de calificación?

- Eso es objeto de reflexión en el Consejo Federal de Educación. Estamos revisando y priorizando el currículum del 2020 en articulación con el 2021. Hay contenidos que quedarán pendientes para ser retomados el año que viene.