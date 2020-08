Alertan que "van a empezar a faltar camas en el Conurbano"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que "van a empezar a faltar camas en pocos días" en el Conurbano, ante lo cual "es casi un razonamiento lógico inevitable que hay que cerrar más la circulación de personas”.

"No cambia la perspectiva. Hace mucho tiempo que venimos logrando que la velocidad de ascenso de los casos no sea lo vertiginosa que fue en otros países, con grandes picos; pero no logramos que deje de subir", sostuvo el funcionario provincial.

Kreplak se expresó así días antes de que Nación, Ciudad y Provincia definan una nueva fase de la cuarentena a partir del 16 de agosto, en momentos en que CABA insiste en que se debe continuar con la apertura de actividades. En declaraciones radiales, el número dos de la cartera sanitaria bonaerense destacó que el coronavirus "ya está distribuido comunitariamente en todo el AMBA".

"Estamos en un momento en el que en el AMBA hay muy poca disponibilidad de camas. Tenemos que intentar reducir la vinculación de las personas y gestionar lo mejor posible el sistema de salud para dar la mejor respuesta que se pueda, porque estamos en una situación en la que van a empezar a faltar camas en pocos días", subrayó Kreplak. Y añadió: "El problema es la perspectiva, porque todos los días tenemos más ingresos que egresos".

Al ser consultado sobre cómo considera que debe continuar la estrategia epidemiológica una vez que concluya la vigente fase del aislamiento, el viceministro de Salud bonaerense manifestó: "Es casi un razonamiento lógico inevitable que tenemos que cerrar más la circulación de personas, desde el punto de vista sanitario".

De todos modos, aclaró que la decisión que tomarán la semana próxima el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no solo tendrá en cuenta la cuestión sanitaria, sino también aspectos sociales, económicos y productivos.

Al límite

La emergencia sanitaria está llevando a la saturación a muchos centros de atención del sistema privado, donde temen que continúen los colapsos. La crisis impactó en dos clínicas reconocidas de la zona Norte del Conurbano.

El Hospital Austral de Pilar atravesó hace diez días su pico máximo de 95% de ocupación. Se trata de un edificio clave durante la pandemia, ya que además de tener pacientes de prepagas, en su Hospital Solidario recibe derivaciones de otros distritos y provincias y refuerza el servicio de los hospitales Sanguinetti y Derqui.

Por otro lado, cerró el Sanatorio Plaza de Escobar, que atendía afiliados de PAMI, y el sistema sanitario local se quedó sin 48 camas de internación. "La clínica tenía dificultades desde hace 7 años. PAMI notó la deficiente gestión, con un servicio desastroso y una infraestructura en abandono", detalló Javier Rehl, secretario de Gobierno de la Comuna.