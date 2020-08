El fiscal convocó a expertos del equipo de antropología forense

El fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro pidió colaboración al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para poder avanzar en la causa.

Según un comunicado de las últimas horas de la fiscalía federal, se solicitó la colaboración al EAAF ya que es "especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación".

Policías siguen libres

Además, la fiscalía brindó detalles de por qué no hizo lugar al pedido de las detenciones de los policías señalados por la querella como responsables de la desaparición del joven de 22 años.

Una de las razones esgrimidas por el fiscal para justificar el no acompañamiento del pedido de detención fue que "no se advirtieron -en este segmento inicial- elementos suficientes que hicieran suponer que formó parte de un accionar orientado a la desaparición de Facundo Astudillo Castro o, subsidiariamente, al encubrimiento de una conducta semejante".

Y otra de las razones, y según lo expresó Ulpiano Martínez en el comunicado difundido por el portal Fiscales, fue que tras recibir los resultados preliminares de las pericias realizadas en los móviles policiales y vehículo secuestrados "surge que no se comprobó la presencia de sangre".

Hallaron huesos quemados

El viernes se realizaron nuevos rastrillajes en cercanías a la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, y los efectivos que participaron junto a perros adiestrados secuestraron restos óseos quemados que serán peritados.

Luciano Peretto, uno de los abogados que representan a Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró que el sector donde hallaron los restos fue marcado por uno de los perros y ahora serán peritados.

Los nuevos operativos de rastrillaje comenzaron en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la Ruta Nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, y había sido solicitado al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez por los familiares del joven de 22 años desaparecido.

El operativo fue supervisado en persona por la madre de Facundo, Cristina Castro, quien reconoció sentirse “agotada”. “Tengo esa sensación de querer llevarme a mi hijo hoy a casa, tenía esperanzas de buscar ayer (por el jueves) y el fiscal me hizo perder 24 horas, no termino de entender tantas trabas”, dijo Castro, tras lo cual agregó que su “corazón” le dice “que falta poco para hallarlo”.

Luego, por la tarde, volvieron a inspeccionar otra zona ubicada en el kilómetro 776 de la Ruta Nacional 3, donde uno de los perros “marcó” un sector rodeado por cactus en el que se hicieron algunas excavaciones.

“Se encontraron algunos restos óseos que, por el tamaño, parecerían no ser humanos. Además, se hallaron dos restos óseos quemados que ahora serán analizados. Hay que ser prudente, hay que tomar la situación como amerita, no podemos determinar si corresponden o no a una persona”, refirió el abogado Peretto.

En el mismo sector y en los últimos días fueron hallados distintos elementos, entre ellos una mochila, zapatillas y prendas de vestir semienterradas y restos óseos que pertenecerían a un animal.

Recusaron al fiscal

Precisamente, los abogados que representan a la madre de Facundo, Peretto y Leandro Aparicio pidieron nuevamente la recusación del fiscal, al considerar que la “lentitud”, la “incapacidad” y “la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía” ya “bordea la actitud dolosa”.

Los abogados cuestionan la demora del fiscal en ordenar el rastrillaje que recién el viernes comenzó a realizarse en el lugar cercano a la localidad de Mayor Buratovich. “Hemos intentado en las últimas 48 horas tomar conocimiento por medio de telefonía fija, llamadas a celular y mensajes de aplicación Whatsapp con miembros de la Fiscalía interviniente, solamente teniendo la posibilidad de ser atendidos en una sola oportunidad por el Secretario interviniente”, indica un tramo del escrito.

En un tramo, los abogados querellantes plantean incluso la posibilidad de que el fiscal esté cometiendo un delito. “A medida que la querella analizó el expediente de marras, se observaron algunas cuestiones o proceder de la investigación realizada que, si en un primer momento generaron algunos interrogantes sobre el interés y compromiso para descubrir los delitos denunciados, a esta altura, y más aún después de la audiencia de recusación, esos interrogantes se han disipado y no queda duda alguna de la lentitud, incapacidad, la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía, que ya bordea la actitud dolosa del Sr. Fiscal”, indica la presentación.