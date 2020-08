Pagarán una bonificación compensatoria a estatales

El Gobierno bonaerense dispuso pagar una bonificación compensatoria a los empleados estatales que realizan tareas esenciales en el marco de la pandemia. Lo estableció a través de un decreto en el que no se brindan precisiones respecto del monto que tendrá esa recomposición ya que solo se habla de “módulos” que tendrán un valor de 10 pesos cada uno.

El decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof recuerda que “a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales, los trabajadores y las trabajadoras que fueron declarados como personal esencial para la prestación de servicios indispensables por parte del Estado provincial no pueden acogerse a la suspensión del deber de asistencia, sin perjuicio de que sus familiares se encuentran atravesando las mismas dificultades que el resto de la población”.

Y añade que “se ha estipulado en relación al resto de los trabajadores y trabajadoras la modalidad de trabajo domiciliario, cuando las condiciones materiales y tareas así lo permitan, en condiciones de inobjetable excepcionalidad”.

También sostiene el decreto que “en situaciones como la actual, resultan necesarias medidas que estimulen la labor por el empeño y la dedicación que desarrollan las trabajadoras y los trabajadores del sector público provincial”.

Así, la Provincia avanzará con la creación de un régimen de asignación de módulos no remunerativos no bonificables, “de conformidad a los parámetros que se establezcan, cuyo objeto será conformar un estímulo a la efectiva prestación de servicios”, para las trabajadoras y trabajadores enmarcados en la ley N° 10.430 y regímenes estatutarios análogos, que hayan sido calificados como esenciales en su respectiva jurisdicción.