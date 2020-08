Berni rechazó críticas de intendentes

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, rechazó los cuestionamientos de los intendentes y afirmó que lo tienen "sin ningún tipo de cuidado" las "miserias de la política", ante lo cual subrayó que se debe " a la gente y al gobernador, Axel Kicillof".

"Son cuestiones personales, son las miserias de la política. Yo me debo a la gente y al gobernador, no a los intendentes", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete de Kicillof defendió su accionar, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad como su perfil mediático. "¿Qué es una alta exposición? Salgo en los medios porque es una obligación, los actos de Gobierno deben ser comunicados. Además, yo trabajo en la calle, me ven deteniendo delincuentes, no me fui con los delincuentes a un estudio de televisión. Las cámaras están donde yo trabajo", remarcó Berni.

Y añadió: "Después, las miserias de cada uno de los participantes de la política quedan a su criterio, me tiene sin ningún tipo de cuidado". De este modo, rechazó las críticas que recibió de parte de algunos jefes comunales, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, quienes cuestionan su forma de llevar adelante el cargo.

Penas y jueces

En el marco de las detenciones a dos hombres sospechosos de haber robado un auto con un nene de seis años adentro en Almirante Brown, Sergio Berni, remarcó que la situación “no está fácil en la provincia de Buenos Aires” y, por la constante detención de reincidentes en el delito, cargó contra el Servicio Penitenciario y la Justicia: “Para qué endurecer las penas si no se cumplen”. Y sentenció que “el preso tiene que empezar a trabajar para mantener a su familia (que está afuera) y a conocer el mundo del trabajo para que, cuando salga, tenga un vínculo con la sociedad con el trabajo".

El ministro provincial aseguró que entre los dos asaltantes estuvieron “diez veces presos”. Según indicaron fuentes del caso, los detenidos estaban en libertad tras haber cumplido penas por robos y tenencia ilegal de armas. “Ninguno de los que salió trabaja en una estación de servicio. Están robando”, advirtió Berni.

“No vinimos a conformarnos con lo que tenemos, vinimos a cambiar la realidad, trabajar con los intendentes en generar planes integrales de seguridad y dar la discusión con la Justicia y el Servicio Penitenciario”, dijo Berni en la puerta de la Jefatura Distrital de la Policía Bonaerense en Almirante Brown.

“Es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Nunca escondemos la mugre debajo de la alfombra porque después se creen sus propias operaciones. Sabemos que no está fácil en la provincia de Buenos Aires”, comentó, y agregó: “No puede ser que un delincuente haya pasado cinco veces por el SPB y cada vez que sale comete un hecho peor. Buscamos generar planes integrales con los intendentes, porque no se resuelve con más o menos policías. Se necesita una profunda reforma del SPB y una profunda agilidad. Fíjese cómo en este caso la fiscal y el juez de garantías tuvieron la decisión de actuar rápido y pudimos resolver este hecho”, en referencia a Mabel Lois y Gabriel Vitale, los investigadores principales del caso.

“Que las penas se cumplan”

Berni se refirió a si el problema de la seguridad en la provincia se resuelve con una modificación del Código Penal que eventualmente defina condenas más duras para los delitos contra la propiedad y las personas. El ministro se opuso a esa posibilidad: “Para qué endurecer las penas si no se cumplen. Podemos endurecer, pero no se cumplen. A mí la cantidad de la pena no me interesa. Me interesa que cuando entre un delincuente salga una persona resociabilizada (sic). Vamos a trabajar para que el preso trabaje, tiene que conocer el mundo del trabajo para que cuando salga su vínculo con la sociedad sea el trabajo”.

Finalmente, sobre el trabajo de los investigadores concluyó: “Estoy convencido de que con el tiempo vamos a poder llevarle tranquilidad a los bonaerenses. Fue un trabajo rápido. Si bien el vehículo estaba localizado, no quisimos hacer movimientos para no alertar a los delincuentes. Fue una investigación muy rápida”.