La Provincia lanzará subsidios para empresas pequeñas que no accedieron a la ATP

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, adelantó que en breve lanzarán una línea de subsidios para las “micro y pequeñas empresas” que no accedieron a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En declaraciones radiales precisó que serán especialmente tenidas en cuenta “las actividades más afectadas por la pandemia como comercios no esenciales, servicios que no se pudieron prestar como esparcimiento y actividades deportivas”, entre otros rubros.

Además, Ruiz Malec destacó que “detectamos que hay cooperativas con problemas de accesos, como escuelas públicas de gestión privada, empresas recuperadas, ahí nos vamos a permitir asistir a empresas, siempre que tengan un cierto límite de facturación y no hayan accedido a la ATP”.

Para esta asistencia “no habrá que inscribirse todos los meses, habrá una inscripción y luego un selección y si se aprueba el convenio, el subsidio, que será de medio salario mínimo vital y móvil, se pagará durante tres meses con la posibilidad de extenderlo un poco más”, expresó la ministra de Trabajo bonaerense.