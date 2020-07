Kreplak; “los contagios están en una curva de ascenso significativa”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anticipó hoy que los contagios de coronavirus "van a seguir aumentando" en los próximos días y remarcó que la Provincia está "en una curva de ascenso significativa".

"La apertura de movimientos no nos hace predecir que se vayan a amesetar los contagios, pero uno supone que van a aumentar", señaló el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el número dos del Ministerio de Salud bonaerense precisó que actualmente hay "casi un 61 por ciento de ocupación de camas de Terapia Intensiva" en el Conurbano.

En ese sentido, señaló que "si uno proyecta este aumento de casos, es peligroso" y añadió: "Nuestro objetivo realista no fue evitar la epidemia, fue evitar el colapso del sistema de Salud".

"No estamos en un momento para cantar victoria ni empezar a asegurar que van a bajar los casos, eso es pura fanfarria", concluyó Kreplak.