Ministra vaticina una pospandemia con empresas cerradas y más desocupación

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, advirtió hoy que parar la actividad "por bastante tiempo" a raíz de la pandemia "tendrá consecuencias claras", como empresas cerradas y más desocupación.

"El número de desempleo que nos va a dejar la pandemia se verá cuando se inicie la recuperación. Hoy hay gente sin trabajo, que no tiene un ingreso. Otros tienen su sueldo, pero las empresas están muy complicadas y no sabemos si van a poder subsistir mucho tiempo más", evaluó la funcionaria.

En declaraciones radiales, Ruiz Malec señaló: "los efectos de la pandemia van a ser malos: va a haber más desocupación, va a haber empresas que cierren pese a que estamos tratando de evitarlo y a que se dio mucha ayuda desde el Gobierno nacional y también con un pequeño programa del Gobierno provincial".

"Tener un virus que obliga a parar la actividad por bastante tiempo tendrá consecuencias claras. La pospandemia es un proceso, debemos pensar cómo levantamos a la Argentina y a la provincia, cómo recuperamos lo que teníamos y empezamos a crecer", enfatizó.

Sobre el momento actual, estimó que el proceso de apertura de la cuarentena "será más dinámico y uniforme, porque hasta ahora cada municipio iba pidiendo y se autorizaba individualmente".

"La idea es que ahora se habilite en forma general y que no haya diferencias entre municipios", agregó.

Por otra parte, Ruiz Malec se refirió al encuentro virtual que mantuvo el gobernador Axel Kicillof con dirigentes sindicales.

"Ellos comparten las medidas adoptadas (por el Gobierno) en la cuarentena. Obviamente están preocupados y abonan lo que viene diciendo el presidente Alberto Fernández: que como sociedad tenemos que plantear un modelo y un esquema más redistributivo y justo para todos y todas, postura que el gobernador comparte", resaltó.

Y añadió que "la idea también fue empezar a tener un diálogo sobre lo que vamos a hacer a medida que se vaya retirando el virus Covid-19, cosa que no ocurrirá de un día para el otro".