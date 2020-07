Médicos piden refuerzo de personal para enfrentar la pandemia

Médicos bonaerenses brindaron una conferencia de prensa en el Hospital San Martín donde, entre otras cosas, reclamaron el refuerzo de personal en los centros de salud en un momento clave de la pandemia, donde la curva de contagios crece en la provincia de Buenos Aires.

Los gremios de Salud bonaerenses se convocaron para pedir "urgentes nombramientos ya que tenemos 4 expedientes en el ministerio y necesitamos que salgan en el corto plazo porque no se pueden resolver situaciones en las terapias intensivas". Por otro lado, reclamaron el " no cobro de compañeros que ingresaron en el contexto de la pandemia. Algunos hasta les deben 3 meses y es una situación insostenible en el tiempo e injusta".

Asimismo, pidieron por la "convocatoria a paritaria. Había un compromiso con el gobierno a sentarnos el primero de junio y no nos llamaron. Queremos discutir un salario acorde al trabajo que hacemos".

Otro de los profesionales manifestó: "Declararnos esenciales es que cumplan con todo esto. Ser esenciales es cobrar, es que les paguen a los compañeros que ingresaron en la pandemia. Es una situación difícil y aún más para los trabajadores de la salud. Somos un equipo de salud y todos somos importantes, desde el que limpia hasta el de seguridad, desde los médicos hasta los enfermeros".

También hicieron hincapié en que "de 150 enfermeros que iban a nombrar solo entraron 53, y de los 30 que iban a entrar de personal de limpieza lo hicieron solo 15. La falta de personal de limpieza se nota y mucho. Hay una carga viral enorme en los hospitales. Además pedimos la terminación de la sala de salud mental".