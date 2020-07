Se renovó la mitad de permisos para circular

Un 50% de los permisos de circulación que había en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hasta la semana pasada se renovaron previo a la nueva fase de aislamiento con mayores restricciones que se inició hoy, informó esta mañana la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

"En total, hay un 50% menos de permisos de circulación en el AMBA con respecto a los que teníamos la semana pasada", dijo la funcionaria de Jefatura de Gabinete que tiene a su cargo el sistema de habilitación de autorizaciones.

Según los datos del sistema, el total de permisos renovados en el AMBA son 2.235.083, que corresponden a trabajadores esenciales, y 131.407 permisos especiales que tienen una validez de 24 horas.

Del total de los permisos de trabajadores esenciales, 584.295 fueron tramitados en la Ciudad de Buenos Aires y 1.650.788 en el Gran Buenos Aires, mientras que los especiales (por fuerza mayor, atención médica o asistencia a una persona) son 40.404 de la Ciudad y 91.003 del Conurbano bonaerense.

En cuanto a los permisos gestionados en el resto de la provincia de Buenos Aires, que son 479.639, se dividen en 346.058 actividades esenciales, 10.428 actividades no esenciales y 32.153 especiales por 24 horas.

Por su parte, el titular del ministerio de Transporte, Mario Meoni, afirmó hoy que se busca reducir 30% la circulación de personas en el transporte público en el AMBA, al iniciarse la nueva fase de aislamiento por el coronavirus con controles más estrictos.

"Estamos en un promedio de las últimas semanas de un millón cincuenta mil personas por día mientras el promedio de los primeros 15 días de abril daba alrededor de 730 mil personas (por día) en esas dos semanas; así que deberíamos volver a ese número", explicó Meoni, en declaraciones a la prensa.

El ministro sostuvo que "la idea es disminuir un 30% la circulación de pasajeros por día en el área metropolitana".

En otro orden, Meoni desestimó que se bloqueen las tarjetas SUBE para evitar la circulación de las personas. "No hay bloqueada ninguna tarjeta SUBE de los que no son esenciales porque hay categorías o circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo alguna situación de violencia de género, un accidente que quizás no puedan sacar el permiso en el día para circular", explicó.

"Por eso nosotros decimos que verificaremos la cantidad de SUBE que usan de manera regular los trabajadores esenciales", agregó, aunque estimó que "eventualmente se podría llegar a suspender alguna SUBE por un tiempo determinado, pero es una decisión que no está tomada".