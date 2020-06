La Legislatura tiene en análisis proyectos para promover la donación de plasma

La donación de plasma para el tratamiento de pacientes con coronavirus está contenida en distintos proyectos de ley de diputados del oficialismo y de la oposición de la Legislatura bonaerense, en un intento por facilitar al sistema sanitario fórmulas que ayuden a atenuar la Covid-19 en los enfermos.

Una de esas iniciativas es la que presentará el diputado Daniel Lipovetzky de Juntos por el Cambio (JxC) y que plantea que los pacientes recuperados de coronavirus en la provincia de Buenos Aires donen plasma para el tratamiento de nuevos infectados, excepto que expresen que no desean hacerlo.

Entre los fundamentos del proyecto de Lipovetsky está mencionada la ley de donación de órganos "Justina" que, según el diputado, "marcó un camino" en cuanto al "presunto donante".

Este proyecto "busca que todos los enfermos de Covid-19 sean considerados presuntos donantes, salvo voluntad expresa de no serlo”, explicó.

Según datos oficiales, 150 de los 175 pacientes con coronavirus transfundidos con plasma sanguíneo en la provincia de Buenos, es decir, el 85 por ciento de ellos, se recuperaron, aseguró el pasado fin de semana la directora del Instituto de Hemoterapia bonaerense, Nora Etchenique.

Otra de las propuestas es la de la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Salud Pública de la Cámara baja, María Laura Ramírez.

Esa norma declara "de Interés Provincial la donación y el uso de plasma de personas convalecientes de Covid-19", crea un "Plan Provincial, un Registro Único de donantes" y establece "acciones para promover la donación".

Días atrás, en declaraciones radiales, Ramírez detalló que el proyecto busca "aumentar la cantidad de donantes y tener un registro único, que todavía no existe, agilizar el flujo y contar con información rápidamente", pero no impone la obligatoriedad de la donación.

También, el senador provincial Luis Vivona (Frente de Todos) presentó una iniciativa que sumó adhesiones en varios municipios y que pide que se declare "de interés provincial la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados de Covid-19, por parte de pacientes recuperados".

"La decisión de donar plasma rico en anticuerpos será siempre un acto de disposición voluntaria, conforme lo establecido en la Ley Nacional 22.990-Ley de Sangre", sostiene el proyecto.

Además, de acuerdo con la iniciativa, se busca impulsar "campañas de difusión y concientización" sobre la importancia de la donación de plasma.

"Los resultados positivos están demostrando la efectividad de este método de tratamiento", remarca el texto y advierte que "se vuelve sumamente necesario instar a quienes superaron la enfermedad a acercarse a Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre para obtener plasma, el hemocomponente que podría convertirse en la primera cura para la infección que acecha al mundo".

De esta forma, la provincia de Buenos Aires podría avanzar en el mismo sentido que Nación, donde un proyecto de ley consiguió la semana pasada la aprobación de la Cámara de Diputados y aguarda ahora su tratamiento en el Senado.

La iniciativa analizada por el Congreso Nacional impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país.