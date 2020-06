Intendente de General Pueyrredón endurece requisitos para ingresar a Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, endureció los controles para ingresar a Mar del Plata luego del caso del joven cordobés que logró entrar a la ciudad balnearia con documentos falsos, estando contagiado de coronavirus Covid-19.

En las últimas horas el intendente firmó el decreto para reforzar los controles de ingreso a la ciudad de Mar del Plata y confirmó los alcances de las nuevas medidas a través de las redes sociales.

"Todo 'NO' residente de General Pueyrredón, proveniente de lugares con circulación viral que quiera ingresar por motivos de fuerza mayor, no sólo necesitará el certificado de circulación nacional, sino que además deberá solicitar una autorización de la Secretaría de Seguridad", indicó Montenegro desde la red social Twitter.

"Desde allí, realizaremos una exhaustiva verificación de la documentación para poder acreditar el motivo real por el que viene a nuestra ciudad. Además, sigue siendo un requisito imprescindible realizarse un hisopado o cumplir aislamiento por 14 días en un hotel al ingresar", agregó en dos posteos.

Y cerró: "Queremos ser respetuosos con las cuestiones humanitarias, pero la situación nos demanda ser cada vez más estrictos para seguir cuidando a los vecinos y que los irresponsables no arruinen todo el esfuerzo que venimos haciendo".

Estas medidas dispuestas por el intendente se producen luego de que diera positivo de coronavirus un joven de 23 años, quien viajó desde Córdoba a Mar del Plata en auto y con documentos falsos para visitar a su novia.

Tanto el joven, que va a ser imputado por violar el aislamiento, social, preventivo y obligatorio y poner en riesgo la salud de la población, como su novia, quedaron aislados.

"Esto servirá no solo para agilizar los retenes, hacerlos aún más eficientes y estrictos, sino también para certificar con anticipación y de forma rigurosa la veracidad de la información", señaló Darío Oroquieta, secretario de Seguridad del municipio, según publica el diario local La Capital.

La nueva reglamentación establece que con 96 horas de anticipación aquellas personas provenientes de lugares de circulación viral y que necesiten ingresar a Mar del Plata por motivos de fuerza mayor, deberán solicitar la autorización para ingresar mediante un formulario online.

Los formularios estarán en la página web oficial del municipio a partir de las 0 horas de este viernes.

Las personas deberán completar el formulario con carácter de declaración jurada, donde deberán dejar asentados no solo sus datos, sino todos aquellos que permitan certificar el motivo de fuerza mayor por el cual solicita el ingreso a Mar del Plata.

La Secretaría de Seguridad del municipio analizará los datos, chequeará donde se alojará el visitante, el tiempo de permanencia y la veracidad de la información suministrada.

Una vez que esté completada y analizada toda la información, vía mail se confirmará si se otorgó o no el permiso para poder ingresar a la ciudad de Mar del Plata.