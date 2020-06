Desde el jueves se podrán iniciar todas las causas judiciales por vía electrónica

La Suprema Corte de Justicia resolvió que desde el próximo jueves se podrán iniciar por medios electrónicos todo tipo de causas y no solo aquellos casos urgentes o que puedan prescribir, como está dispuesto hasta ahora, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por covid-19.

De esta manera, se resolvió implementar un régimen de ingreso, recepción y posterior distribución diaria por medios electrónicos de todas las causas correspondientes a los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y Juzgados de Paz a partir del 25 de junio.

La Corte tomó la medida a través de la resolución 593/20 que tiene el objetivo de avanzar hacia la mayor normalización del servicio de Justicia, "en consonancia con la protección de la salud de todas las personas de justicia involucradas y la tutela judicial efectiva".

La medida establece que estas novedades "no alteran la modalidad de prestación del servicio de personal actualmente vigente", lo que implica que no aumentará la cantidad de empleados que deberán ir a trabajar de modo presencial.

También se estableció que desde el jueves, las denuncias por protección contra la violencia ingresen por medios electrónicos a las Receptorías Generales de Expedientes o a los Juzgados de Paz.

"De manera excepcional y por razones de urgencia impostergables, se podrán iniciar ante los Juzgados de Familia en turno, en las condiciones y por los medios establecidos en el artículo 3º de la Resolución SPL Nº 12/20", se planteó.

En esos casos, la Corte expuso que "se arbitrarán los mecanismos para que los referidos organismos, exclusivamente de manera electrónica, las remitan a las receptorías, a los efectos de su debida registración y radicación definitiva".

Por otro lado, se determinó que en aquellos órganos cuyos servicios no han sido plenamente habilitados, una vez radicada la causa, "a pedido de parte, el órgano judicial podrá disponer las medidas factibles que estimare conducentes para el impulso del proceso".

El nuevo régimen estará sujeto al monitoreo y evaluación de las secretarías de Planificación y Servicios Jurisdiccionales, la subsecretaría de Tecnología Informática y la dirección de la Justicia de Paz, dependencias que deberán elevar un informe conjunto a la presidencia de la Suprema Corte "propiciando correcciones y ajustes necesarias para su mejora y consolidación".



Medidas de austeridad

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso prorrogar hasta el 30 de septiembre las medidas de austeridad dispuestas por medio de la resolución 14/20, de reducción de gastos y el aporte solidario del 20 y 15 por ciento de los haberes de funcionarios y magistrados.

La decisión se adoptó teniendo en consideración el estado de emergencia pública y su incidencia en la situación económica, sanitaria y fiscal de la Provincia; como así también el reporte de rendición elaborado por la Secretaría de Administración del Tribunal. En cuanto a ello, las determinaciones adoptadas y la incidencia de la emergencia económico-financiera en el flujo normal de fondos se ven reflejadas en los recursos remitidos a la jurisdicción Administración de Justicia.