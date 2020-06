En el AMBA hay un 60% de ocupación de las camas de terapia intensiva

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que en el AMBA hay una ocupación del 60 por ciento de las camas de terapia intensiva, aclarando que no todas son utilizadas por pacientes con coronavirus.

"Estamos próximos de tomar medidas sobre el nivel de circulación.

Aumentó mucho la tasa de ocupación de camas, también por causas que no son del Covid-19", manifestó Kreplak en declaraciones radiales.

"Hoy vamos a definir en qué punto exacto esto tiene mucho riesgo", indicó el funcionario, quien agregó: "Si las medidas no las tomamos hoy los próximos 15 días se van a seguir ocupando camas de terapia intensivas".

"Si no tomamos medidas ahora puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen", explicó el funcionario bonaerense.

"No hay que esperar a que llegue a 80% la ocupación de camas para tomar una decisión. Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación", sentenció.