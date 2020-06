Detenido por explotación sexual de nueve mujeres

En abril último, durante un procedimiento que se llevó a cabo en una casa de Barrio Norte, la división local de la Policía Federal comenzó una investigación que en las últimas horas permitió rescatar a nueve mujeres que eran explotadas sexualmente, luego de dos allanamientos que tuvieron lugar en las zonas de las plazas Hipólito Yrigoyen y Paso de la ciudad de La Plata. Asimismo, se detuvo a un hombre de 50 años que actuaría como “el cobrador y facilitador”, indicaron fuentes oficiales.

“La pesquisa sigue”, no obstante los resultados positivos obtenidos en forma reciente, se indicó. Tienen motivos: el domicilio que “disparó” todo había sido dado de baja en mayo del año pasado, situación que -luego se comprobó- no era tal. En rigor, la historia empezó en una edificación de 12 entre 34 y 35 de La Plata, tras una denuncia y la sospecha de que en ese inmueble funcionaba una suerte de prostíbulo. Un operativo que se hizo terminó con un hombre de 33 años y una mujer de 50 aprehendidos y cinco mujeres identificadas.

En la zona, los vecinos consultados en ese momento le afirmaron que la casa de citas “trabajaba mucho” y desde hacía “bastante tiempo”. Sin embargo, “a pesar de las denuncias que hicimos, nunca pasó nada”, se quejaron. El tiempo pasó y contra todo pronóstico nada cambió. Once meses más tarde, en el mismo lugar, todo estaba casi igual: cuando llegaron los policías de la Federal (Delegación La Plata), los funcionarios judiciales y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la oferta sexual en esa vivienda seguía activa, informaron fuentes del caso.

Los operativos

Había tres mujeres jóvenes, mayores de edad y se secuestraron preservativos, juguetes sexuales, gel íntimo, teléfonos celulares, agendas, ropa femenina y 30 gramos de marihuana. Lo más importante, datos que sirvieron para ampliar la búsqueda. Las pistas llevaron a los agentes de la Federal a dos nuevas locaciones, emplazadas en 43 entre 15 y 16, y en diagonal 74 entre 20 y 61. En particular, buscaban a un presunto facilitador cuya actividad consistía en “llevarles elementos, cobrarles, entre otras cosas”, revelaron.

“La primera actuación (realizada en abril en calle 12) permitió detectar que varias mujeres eran mantenidas en cautiverio y sometidas a la explotación sexual en otros dos domicilios, y el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Pablo Raele, ordenó el inmediato allanamiento”, señalaron los voceros. Entre ambos operativos fue posible el rescate de nueve víctimas de trata, aunque según manifestaron “no se determinó que estuviesen privadas de su libertad”.

Finalmente, se les brindó “el acompañamiento y la asistencia psicológica, social, médica y jurídica necesaria”, añadieron. Además, se incautaron siete teléfonos celulares, un vehículo no especificado, 24.750 pesos en efectivo, preservativos, consoladores y demás elementos de interés para la causa. En tanto, el supuesto recolector llegó en medio del operativo en diagonal 74. Lo identificaron y detuvieron: en su poder tenía un “anotador” con información valiosa.