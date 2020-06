El ministerio de Salud aprobó nuevo protocolo

El ministerio de Salud bonaerense aprobó un nuevo protocolo de actuación para la prevención y control de casos de coronavirus en el personal de la Salud, que desaconseja "la separación en los establecimientos de áreas Covid y áreas no Covid" e incentiva la realización de triage de síntomas en el ingreso a la institución.

"El personal de salud se encuentra en la primera línea de la respuesta al brote de Covid-19 y, como tal, está expuesto a situaciones que los ponen en riesgo de infección, esto incluye exposición a patógenos, largas horas de trabajo, angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, estigma, violencia física y psicológica", indicó la cartera sanitaria provincial.

Se trata de la Resolución 804, que lleva el título "Procedimiento de actuación para la prevención y control de casos de COVID-19 en el personal de salud", que fue publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense.

El texto oficial detalló que la medida contempla a todas las personas que brindan servicios de salud o trabajan en servicios asistenciales y colaboran directa o indirectamente en la tarea de asistencia.

Se incluye, así, a todo el personal que atiende directamente a pacientes (médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as de laboratorio, de kinesiología, odontología, administración en las áreas de recepción, entre otros) y también a personas que entregan comidas, limpian las habitaciones de los pacientes y hacen trabajos de mantenimiento o seguridad.

El documento describió las medidas adicionales a adoptar para disminuir el riesgo de exposición en contexto de trabajo y los procedimientos de actuación ante la detección de casos en el personal de salud.

Entre otras cuestiones, el protocolo desaconseja enfáticamente "la separación en los establecimientos de áreas Covid y áreas no Covid"; insiste en la necesidad de realizar triage de síntomas al ingreso a todo el personal de la institución, incluyendo el control de temperatura; y propone reducir al mínimo posible el número de trabajadores en contacto directo con pacientes con sospecha o confirmación de coronavirus.

También sugiere que la recepción de los pacientes sea realizada "por personal entrenado y con la protección necesaria para evitar contagio", e"implementar medidas necesarias para la recolección y eliminación del material contaminado de manera adecuada".

Por otro lado, propone "otorgar licencia a todo el personal de salud que presente temperatura de 37,5 grados o más u otros síntomas compatibles con Covid-19".

A la vez, solicita el uso de barbijo quirúrgico o tricapa en todas las instalaciones del establecimiento, limpiar y desinfectar las áreas de tránsito, descanso, espera y atención de público, y reforzar prácticas de distanciamiento social dentro de los centros de salud.

El documento subraya que la forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo equipos de protección personal (EPP) sino practicar buenos hábitos de higiene respiratoria y de manos, cambiar la ropa al ingreso y egreso del establecimiento y mantener la distancia social.

También, señala la importancia de evitar que los EPP "sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados" y brindan detalles de cómo actuar ante posibles contagios entre el personal de salud y sus contactos estrechos.

En ese sentido, aclara que, si se confirma un caso entre personal de salud, deberá ser denunciado ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a la que esté afiliado el trabajador.