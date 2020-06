Alfredo Cornejo: “La estatización de Vicentin viene a generar más relato”

Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con periodistas de medios de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales participó Democracia, y afirmó que la estatización de Vicentin pone a Alberto Fernández más cerca de las prácticas de Cristina Kirchner y que “viene a generar más relato”.

En tal sentido, el presidente del Comité Nacional de la UCR indicó que “la pandemia no puso en problemas a Vicentin”. Al respecto, indicó que “nuestra posición no es la de salvar a las empresas que tenían dificultades desde antes. Vicentin estaba en problemas en todo el 2019, ya estaba desarrollando un concurso de acreedores. Si el Estado tiene que salir a rescatar empresas, que rescate las empresas que puso en crisis la cuarentena”.

Al respecto, ahondó diciendo que “el Estado los debe sostener a los afectados por la pandemia, pero no estamos hablando de supermercadistas”, y apuntó que el Gobierno se anticipa con la expropiación a la crisis económica. “Cómo no la van a poder resolver y la realidad se va a imponer, esto viene a generar más relato. Y Vicentin tiene todos los condimentos: aportó en la campaña para Macri, le prestó el Banco Nación y no les pagaba a los proveedores…”.

Con relación a la decisión política de expropiar la cerealera, el exgobernador de Mendoza indicó que esto pone a Alberto Fernández más cerca de la posición de Cristina Kirchner y apuntó que “hay que darle más importancia a Fernanda Vallejos”, recordando el mensaje en Twitter de la diputada nacional en el cual pedía que el Estado se quede con las empresas que ayuda.

“Pasó lo mismo con (Amado) Boudou, cuando dijo que era un preso político, fue desmentida, y ahora Boudou está con la misma libertad que las personas que están transitando la cuarentena”, puntualizó.

Radicalismo

El dirigente radical no perdió oportunidad para pedir por mayor protagonismo de su partido en el arco opositor. “El radicalismo debe tener un rol más protagónico en Juntos por el Cambio. En los cuatro años de acompañamiento de (Mauricio) Macri tuvimos una participación menor, con algunas objeciones públicas en algún caso, pero con bastante acompañamiento al liderazgo de Macri. Y, en la oposición, estamos llamados a cumplir un papel protagónico, de ser la columna vertebral, porque somos los que tenemos el mejor desarrollo territorial y con algunos dirigentes bien ranqueados como para poder encabezar listas en algunos distritos”.

Al respecto, resaltó la posición de la UCR en la Provincia y destacó que “el radicalismo bonaerense tiene que tener protagonismo en lo que viene, que no debe depender de la figura de María Eugenia Vidal solamente, sino que debe generar nuevas figuras”, al tiempo que mencionó la figura de Maximiliano Abad.

La centralización

Durante la charla en Zoom, Cornejo se mostró muy crítico de la acumulación de poder en el Ejecutivo nacional y aseguró que se buscó profundizar un modelo de "centralización del poder".

"Hoy, todos los distritos, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están en déficit ¿Y quién es el único que puede financiar? El único que puede financiar es el Estado nacional porque tiene la máquina de hacer billetes. Entonces, apagar la economía en el plano fiscal fortaleció al Gobierno porque es el que tiene todos los recursos a disposición", indicó el actual diputado nacional.

Y cuestionó el régimen de coparticipación en el que “las dos provincias más perjudicadas en la distribución per cápita, Buenos Aires y Mendoza, son las dos que reciben per cápita menos”.