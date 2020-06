Kicillof: “No descarto que aparezcan brotes en el interior de la Provincia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó este lunes una charla abierta mediante videoconferencia con medios bonaerenses –entre los que participó Democracia- y ante una consulta de este diario reconoció que podría haber un mayor número de casos en la Región.

“No descarto la posibilidad de que aparezcan brotes en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque es muy difícil, con la cantidad de casos que está habiendo en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano, que no haya algún intercambio”, aseveró el jefe del Estado provincial.

Y agregó: “Hay que tener en cuenta que por más barreras sanitarias y testeos que se hagan alguien puede llegar sin síntomas, por su trabajo, por una salida médica, incluso ser testeado y dar negativo. Y más adelante, por la naturaleza tan esquiva que tiene el coronavirus, haber sido positivo y haber estado contagiando. Es muy difícil evitarlo, por eso es importante, a pesar del grado de apertura que se está dando en aquellos municipios con baja circulación comunitaria o nula, seguir manteniendo todos los cuidados. Porque si alguien que tiene el virus sin saberlo entra en contacto con mucha gente, los contagiados van a ser muchos. Hay que seguir con tapabocas, hay que lavarse las manos, no llevárselas a la boca, hay que tomar los recaudos”.

La única forma de que no haya contagios es que haya aislamiento social, afirmó Kicillof.

“Ahora se viene el Día del Padre y en un asado inocente pueden terminar 20 o 30 personas contagiadas y va a ser el peor recuerdo familiar. Al principio de la cuarentena alguien concurrió a un casamiento y terminó con gente fallecida, tristemente, por un contagio”, graficó.

-Democracia: Le pido una reflexión gobernador sobre este hecho repudiable que ocurrió en Junín, en el cual le incendiaron la camioneta a un paciente que contrajo el virus, que había ido al Mercado Central en el marco de un trabajo esencial.

-Kicillof: Es un virus que no lleva chaleco fluorescente, es absolutamente invisible, imperceptible. Entonces creo que hay que actuar con solidaridad, comprensión, porque alguien que porta el virus no necesariamente cometió una imprudencia. Es un virus que se cuela de cualquier manera, así que el principal valor que tenemos que tener acá es la conciencia individual y la solidaridad colectiva. Y si suspendemos esos valores, va a saltar todo por los aires. Esa es la manera de actuar y por supuesto condenar hechos de violencia.

El impacto en la economía

Sobre la fuerte afectación que genera la pandemia sobre la economía, el mandatario afirmó: “Se tomaron además de las medidas sanitarias, otras vinculadas a la economía, a sostener la actividad privada, ante lo que ha significado una crisis económica mundial. Se trabajó en la sustitución de ingresos ante la caída y se hizo un aporte enorme al sector privado con los ATP, entre otros programas. De hecho, se sustituyó el 80 por ciento de los recursos perdidos de los municipios”.

Con respecto a la ayuda a los municipios, Kicillof afirmó que estudian para este mes una nueva asistencia a los 135 municipios bonaerenses, sin diferenciación de banderas políticas. “Sabemos que es un mes de aguinaldo y además tenemos que garantizar el sostenimiento de todos los servicios que brindan los municipios”, afirmó.





“En la Provincia no hay lugar para grietas”

“Estoy muy orgulloso de cómo se ha llevado adelante este período de aislamiento en toda la Provincia, lo hicimos colectivamente y unidos. Con los intendentes he podido trabajar excelentemente bien. No hay lugar para grietas, ni durante la pandemia ni después”, enfatizó Kicillof.

En este sentido, el Gobernador resaltó: “En estos meses no perdimos tiempo, hemos contribuido mucho a las cuestiones estructurales de la Provincia, no hemos perdido el tiempo”. Y enumeró: “Hemos construido 18 nuevos hospitales modulares; hemos terminado 125 obras sanitarias; 1000 camas de terapia intensiva; y muchas obras de infraestructura escolar aprovechando que los chicos no están en las aulas”.

“Me imagino una salida de la pandemia donde trabajemos sobre las desigualdades, sobre la integración de la Provincia, sobre la infraestructura sanitaria y educativa, que son todas prioridades de nuestra gestión desde el primer día pero que ahora quedó en evidencia que son urgencias”.

Ante las consultas sobre la implementación del nuevo sistema de fases para los municipios según su situación epidemiológica, el Gobernador explicó que “cada fase viene acompañada de actividades permitidas que las podrá habilitar el intendente automáticamente”.

A su vez, resaltó que es vital que a pesar de las aperturas los vecinos y vecinas sigan manteniendo todos los cuidados de prevención e higiene”. Y aseguró: “Hay que seguir con todos los recaudos posibles, tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas que se contagian y al resto de la sociedad”.

En el cierre, el Gobernador destacó el rol que cumplen los medios de comunicación bonaerenses: “Es importantísimo que exista una prensa de la Provincia con enfoque local y provincial, porque debemos tener una mirada integrada que nos permita recobrar nuestro lugar e identidad”.