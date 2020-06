La Provincia pagará el aguinaldo y ayudará a comunas sin recursos

El Gobierno bonaerense dio señales de que pagará el medio aguinaldo de junio a los empleados públicos, en un esquema que prevé la llegada de asistencia financiera de Nación y, a la vez, un auxilio a los municipios que no estén en condiciones de afrontarlo.

“La Provincia es la que dará financiamiento a los municipios cuando dentro de pocos días haya que pagar aguinaldos”, dijo la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, en respuesta al planteo de intendentes que vienen pidiendo auxilio económico ante el desplome en la recaudación y los ingresos.

La confirmación llegó en medio de especulaciones sobre qué ocurrirá con el aguinaldo en las provincias y los municipios, luego de que el presidente confirmara el jueves por la noche que el programa ATP de asistencia estatal para el pago de sueldos en los privados no incluirá el medio aguinaldo, por lo que muchas empresas ya hablan de abonarlo en cuotas. En los gremios estatales, en tanto, la situación había generado inquietud ante la falta de confirmación por los canales formales sobre cómo se daría el operativo de pago.

García buscó despejar dudas, al confirmar que el Ejecutivo bonaerense saldrá a asistir a las comunas para que los empleados de las intendencias cobren sin inconvenientes el beneficio salarial. Con todo, aún no hay fecha ni detalles de cómo será el pago en Provincia ni en los municipios.

“Desde que comenzó la pandemia, la Provincia tuvo un fondo de 300 millones para la compra de insumos de salud que fue distribuida por CUD para todos los municipios, luego un fondo de 1000 millones como apoyo financiero también distribuido por CUD (coeficiente único de distribución), luego un fondo de 3000 millones a modo de crédito tasa cero, luego otro fondo de 3000 millones y ahora el aporte para el pago de los aguinaldos”, detalló García en diálogo con la prensa.

En ese sentido, recordó que la Provincia “es la que abastece los insumos y el financiamiento a los municipios”, cuando “dentro de pocos días hay que pagar aguinaldos”. Y añadió: “El gobernador está haciendo un enorme esfuerzo para poder otorgar ayuda financiera por fuera de la coparticipación. Hay abastecimiento de respiradores e insumos hospitalarios. La Provincia tiene la obligación de una política de Estado que mire a todos los municipios por igual”, indicó en relación al pedido de regionalización de algunos alcaldes. Y agregó: “Me resulta asombroso que cuando hay una crisis importante se exija esta suerte de autonomía, cuando todo lo que han solicitado lo han tenido. El reclamo tiene más que ver con un viejo reclamo de autonomía municipal, discusión que hay que dar pero no en ese momento.

El pedido para que la Provincia extienda la asistencia financiera para el pago de aguinaldos había sido planteado por intendentes en los encuentros virtuales y presenciales que mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof en los últimos días.

El jueves, en una reunión vía Zoom, los jefes comunales peronistas del Conurbano volvieron a tocar el tema con el Gobernador y pusieron en números el impacto de la cuarentena en las cuentas de las intendencias por la caída en la recaudación (que en abril totalizó unos 7 mil millones de pesos en el total de los 135 distritos) y de la coparticipación que gira la Provincia.

En ese marco, se acordó que a partir de la semana próxima comenzará a funcionar una mesa técnica con representantes del gobierno bonaerense en el que se analizará la situación financiera de los distritos y los pedidos de cada uno de los intendentes. “Se va a cubrir la masa salarial”, explicaron fuentes de Gobernación. “Pero los números los va a revisar la Provincia”, aclararon.