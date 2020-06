Intendente opositor advierte a Provincia: "Si no responden a los pedidos, abrimos sin autorización"

En medio un renovado reclamo de intendentes opositores para que la Provincia autorice la vuelta de actividades en sus distritos, el jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió hoy que si "en unos días" el gobierno de Axel Kicillof no da respuesta a sus pedidos para flexibilizar la cuarentena en su ciudad abrirán comercios "sin autorización" del Ejecutivo.

“Respetamos el DNU presidencial, nos tenemos que manejar con la Provincia y es lo que hemos hecho. Esperaremos unos días más y si no tenemos una contestación positiva, abriremos también nosotros sin autorización”, dijo Lunghi en declaraciones a la prensa en las que además destacó que en ese distrito del centro de la Provincia no hay casos confirmados hace varias semanas.

“Cerca de Tandil no hay casos, no hay circulación de virus. Podemos flexibilizar las actividades porque no hay Covid-19 y en la zona hay 400.000 habitantes en muchos más metros cuadrados que en CABA y el Conurbano”, dijo Lunghi. "Yo fui uno de los primeros que dijo que había que cerrar los colegios, una semana antes de que se suspendieran las clases, y ahora digo que hay que flexibilizar porque acá que llevamos 34 días sin casos. Siempre puede haber un problema, pero todo tiene que ser a través del trabajo, cuidándonos y si en ese caso pasara algo, volveríamos para atrás en la fase. Mientras tanto movemos la economía porque los que más sufren son los que menos tienen”, agregó.

Lunghi es uno de los intendentes municipales bonaerenses de Juntos por el Cambio que volvieron a plantear reclamos al gobierno de Axel Kicillof para que atienda sus pedidos de autorizar el retorno de actividades y flexibilizar la cuarentena, a pocas horas del anuncio sobre la nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Como lo habían hecho días atrás en una carta que enviaron al mandatario provincial. Lunghi, y su par de Olavarría, Ezequiel Galli, salieron en las últimas horas a reafirmar su postura a favor de que se permita la vuelta de actividades comerciales y sociales en sus distritos, donde hay baja circulación de COVID 19.

Galli usó su cuenta de Twitter para publicar una encuesta destinada a sus seguidores. "¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?”, dice Galli antes de preguntar si optaban por “sigamos aislados” o “basta de aislamiento”.

Jorge Macri, intendente de Vicente López, también expuso su queja ante la falta de respuesta de la Provincia a los pedidos de comerciantes de su distrito. No hay respuesta. Llevo 25 días esperando que me contesten un protocolo... ¿Cuál es el límite? Queremos habilitar los comercios de cercanía, nos piden que no dejemos de pelearla”, lanzó. “Nosotros también hemos sido electos, los ciudadanos nos valoran como al gobernador y al Presidente. Yo fui elegido por los vecinos y tengo que pedirle autorización a Provincia, para que le pida a Nación, para que autorice a Provincia, y después al municipio... es interminable”, se quejó Macri.