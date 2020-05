En la Provincia se evitará abrir comercios no esenciales

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reiteró que en la provincia de Buenos Aires se evitará habilitar comercios no esenciales para desalentar el transporte y la trasmisión del coronavirus entre distritos.

En declaraciones, el funcionario se refirió a la habilitación de los comercios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dijo que ello conlleva un "intercambio de personas".

Kreplak analizó que si se "redujera" el comercio y solo se permitieran actividades esenciales podría disminuirse la cantidad de gente que circula "en CABA y entre distritos del Conurbano".

"En la Provincia no habilitamos comercios que no son esenciales”, remarcó el funcionario bonaerense.

Luego explicó que “independientemente de las salidas recreativas, el problema cuando uno analiza el aumento de casos en la Provincia tiene mucha correlación con ir a CABA a trabajar, vender, comprar y luego volver a su distrito”.

El viceministro manifestó su preocupación por el hecho de que “esa relación ya hace que tengamos muchos pequeños brotecitos en cada uno de los distritos del Conurbano, que pueden generar un brote comunitario", por lo que insistió en la necesidad de "intentar reducir el movimiento".

"La intención es que haya menos flujo de personas y menos tránsito a partir de que haya menos actividad económica”, resaltó.

No obstante, aclaró que "de ninguna manera" se prohibirá que los bonaerenses viajen a la Ciudad y apuntó que "mucha gente debe hacerlo de manera esencial".

En ese marco, graficó que "muchos enfermeros y médicos viven en el Conurbano" y añadió que se intentará lograr "una racionalidad y tener un control más lógico porque están aumentando muchos los casos en estos días y hay que hacer el esfuerzo posible para que esto se reduzca”.