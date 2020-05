Kicillof reiteró que "no es lógico" flexibilizar cuando aumentan los casos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró ayer que "no es lógico" flexibilizar el aislamiento social "en este contexto de contagios" y consideró que las políticas estatales de prevención y coordinación permitirán "anticiparnos a la evolución de la pandemia" de coronavirus.

El mandatario bonaerense efectuó las declaraciones tras reunirse con el Comité de Expertos de la provincia de Buenos Aires para analizar el desarrollo de la situación epidemiológica y determinar los próximos pasos a seguir en materia sanitaria.

Los expertos aconsejaron que se debe concientizar a la población sobre la circulación comunitaria del virus y centrarse en las acciones para limitar la movilidad entre zonas con mayor y menor circulación viral.

"El aislamiento es la política más efectiva contra el coronavirus, y en este contexto de aumento del contagio no sería lógico pensar en una flexibilización", aseguró Kicillof.

Remarcó que "hoy la responsabilidad individual es fundamental, pero solo es efectiva con la intervención del Estado generando medidas de prevención y coordinación para anticiparnos a la evolución de la pandemia".

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, ratificó también que abrir la circulación en un momento de aumento de casos podría generar un "crecimiento exponencial mucho más rápido y preocupante".

"El camino más eficiente es establecer nuevas estrategias de detección temprana, es la clave central para no llegar rápidamente al pico", afirmó.

El comité está compuesto por médicas y médicos especializados en epidemiología, infectología, salud pública; científicos; bioquímicos, físicos; psiquiatras, matemáticos, especialistas en trabajo social y autoridades universitarias y de centros de investigación.

Durante tres horas de encuentro, el Gobernador escuchó el análisis, estadísticas y preguntas tanto de los expertos presentes en Casa de Gobierno como de quienes participaron virtualmente, y se evaluaron las medidas tendientes a evitar una mayor circulación del virus en la Provincia, con principal foco en el área metropolitana (AMBA).

Los expertos coincidieron en la necesidad de concientizar a la población acerca de la circulación comunitaria del virus y destacaron la importancia de la vigilancia temprana para prevenir la propagación de los casos que podrían ser asintomáticos.

Asimismo, subrayaron la centralidad de las medidas que limiten la movilidad entre zonas con mayor y menor circulación viral, principalmente en los medios de transporte interjurisdiccionales.

Estuvieron presentes en el comité autoridades del ministerio de Salud bonaerense, encabezado por el ministro, Daniel Gollán, el viceministro, Nicolás Kreplak, el jefe de asesores, Enio García, y el director de Gestión del Conocimiento, Mario Rovere; así como también el jefe de Gabinete de ministros, Carlos Bianco; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, e intendentes de más de 50 municipios bonaerenses.

Los expertos que participaron del Comité son: Horacio Docena; Elisa Estenssoro; Carlos Naón; Tomás Orduna; Elba Pagano; María Ana Huergo; Juan Manuel Carballeda; Rosa Bologna; Leonel Tesler; Víctor Romanowski; Susana Orta le; Guillermo Durán, Silvia Gonzalez Ayala y Federico Agüero.