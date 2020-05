Aplicaron plasma a cuatro pacientes con Covid-19 por primera vez en la provincia de Buenos Aires

Cuatro pacientes de 20, 30, 40 y 73 años con Covid-19 recibieron plasma sanguíneo de personas ya recuperadas de la enfermedad para generarles los anticuerpos necesarios y poder así ayudarlos a combatir la infección, un procedimiento médico efectuado por primera vez en la provincia de Buenos Aires en el contexto de una pandemia, informaron hoy fuentes médicas y municipales.

El procedimiento se realizó en el Hospital de Trauma Federico Abete de la localidad de Malvinas Argentinas, a cuatro hombres que estaban internados desde hace 10 días, tres de ellos con evolución moderada de Covid-19 y el otro en un estado crítico de la enfermedad.

La introducción de plasma sanguíneo de un paciente recuperado de coronavirus "es una herramientas más que tenemos los médicos para combatir la enfermedad, es una chance más que tiene el paciente, es una suerte de vacuna que podemos darle con los anticuerpos que generó otro paciente recuperado", dijo a Télam Dolores Ouviña, secretaria de salud del municipio.

La transfusión de plasma sanguíneo e pacientes recuperados a otros que estén cursando la enfermedad fue aprobado la semana pasada, con su respectivo protocolo, por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y hoy se aplica por primera vez a cuatro pacientes en el partido de Malvinas Argentinas.

En un comunicado, la cartera sanitaria había indicado que, a través del Instituto de Hemoterapia y el Cucaiba (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires) se avanzaba en el tratamiento de recuperación de pacientes críticos afectados por la Covid-19.

“Este plasma es rico en anticuerpos y podría ayudar en la recuperación de los pacientes críticos de coronavirus”, señaló la directora provincial del Instituto, Nora Etchenique.

Tres de los pacientes, de 20, 30 y 40 años, tenían un estadío moderado de la enfermedad, mientras que el de 73 años es el más crítico. "La evolución en los tres pacientes moderados es buena luego de la transfusión del plasma, para nosotros buena quiere decir que de moderado no pasan a un estado grave, mientras que el paciente de 73 años presentó una buena evolución al principio pero como tiene otras enfermedades hay días que avanza y otras que retrocede", explicó Ouviña.

La secretaria, quien también es médica, explicó que esto "es un logro de todo el servicio de hemoterapia del hospital. Nosotros ya lo veíamos venir este método, porque ya fue utilizado en otros países con la gripe H1 N1 y con el ébola, sabíamos que se venía a la provincia de Buenos Aires, sólo faltaba que el Ministerio aprobara los protocolos".

Para Ouviña el sistema funcionó de manera muy rápida, el jueves pasado a la mañana pedimos al Instituto de Hemoterapia el plasma sanguíneo y ya por la tarde lo fuimos a buscar y se los fuimos dando a los pacientes".

Por su parte Javier Melis, subdirector del Hospital, dijo a Télam que "no hay tratamiento para darle a los pacientes y decirles con esto estamos salvados, lo que hacemos es darle un mecanismo para lograr una contención inmediata y disminuir la mortalidad".

"Esta medida se llama inmunización pasiva, es decir la administración de anticuerpos con actividad frente a determinados patógenos, esto tiene la función de prevenir y tratar la enfermedad", explicó Melis.

Melis destacó que por ahora "los plasmas están concentrados en el Instituto de Hemoterapia pero pueden haber varios centros en los que los pacientes recuperados pueden ir a donar su plasma",

Precisó además que "nosotros le aplicamos el plasma y vamos comunicando día a día como evolucionan los pacientes, la primera indicación para recibir el plasma es que estén internados. Son pacientes graves que ingresan con infiltraciones colaterales o potencialmente graves".

"Esto no es la cura, son métodos para tratar de bajar la mortalidad de lo que ya esta provocado, darles los anticuerpos que generó otra persona para poder frenar el virus", aseguró Melis.

El médico indicó, además, que "tuvimos una respuesta bárbara de la provincia para buscar el plasma" y detalló: "La única manera de salir de esto es con un equipo aquí no hay héroes".

"Estamos todos a la expectativa de que esto pueda funcionar, es el día a día, son cuatro pacientes en terapia intensiva, por lo que su evolución es muy dinámica. Ya funcionó con la Gripe A esperemos que sea con el Covid-19 también", destacó

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini aseguró: "Si no se trabajara seriamente, aplicando los protocolos vigentes y realizando el seguimiento correspondiente a los pacientes internados, no se hubiera logrado que las autoridades provinciales destinen este recurso a pacientes internados en Malvinas",

En el Hospital Malvinas Argentinas, centro de referencia de la zona oeste del conurbano, hay 12 pacientes internados con Covid-19,algunos en terapia común y otros en intensiva.