Ya son 21 los laboratorios que realizan testeos de coronavirus en la Provincia

El proceso de descentralización de pruebas de coronavirus avanza en todo el país y en la provincia de Buenos Aires suman 21 los laboratorios que se incorporaron a la Red de Diagnóstico bonaerense. Esto permitirá la realización de 1.400 determinaciones diarias, y acortará los tiempos de espera para obtener el diagnóstico, herramienta fundamental en este contexto de pandemia.

El ministerio de Salud provincial determina el circuito de derivación de muestras de acuerdo a la Región Sanitaria de pertenencia. Entre los centros de testeos incorporados hoy, se encuentra el “Héctor Cura” de Olavarría; que se trata del segundo hospital municipal con el que cuenta la red a fin de reforzar la articulación con los distritos.

Los otros 2 nuevos laboratorios funcionan en el Instituto Biológico “Tomás Perón” de La Plata, y en el hospital provincial “Blas Dubarry” de Mercedes y, al igual que los que ya estaban activos hasta hoy en facultades, establecimientos sanitarios y otras instituciones; todos cumplen con los requisitos necesarios para el procesamiento de muestras de virus respiratorios con nivel de bioseguridad de tipo 2.

Una vez recibida la muestra, los establecimientos notifican el resultado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) dentro de las siguientes 72 horas. Esto permite obtener un pronto diagnóstico de coronavirus y descartar los casos sospechosos.

De acuerdo al circuito de derivación determinado según la Región Sanitaria de pertenencia, los nuevos centros de testeos recibirán muestras de las RS II y IX en el caso del hospital “Héctor Cura” de Olavarría, de la RS X el “Blas Dubarry” de Mercedes, y de la RS XI el “Biológico” de La Plata. Esta logística es de carácter provisorio y estará vigente hasta la incorporación de nuevos laboratorios a la Red Provincial de Diagnóstico.

Diagnóstico

El Ministerio cuenta con una Comisión de Asesores sobre el diagnóstico y monitoreo del Covid-19, que componen expertas y expertos sanitarios. El equipo de médicos, epidemiólogos, estadísticos, bioquímicos e investigadores elaboró un consenso con información específica para el personal de salud. Con la evidencia disponible en la actualidad asegura que un resultado de PCR tiene la sensibilidad adecuada para detectar la enfermedad en los primeros días de la aparición de los síntomas.

"La única prueba válida es la de PCR porque busca fragmentos genéticos del virus, mientras que las tiras reactivas y los test serológicos no sirven para hacer diagnósticos porque pueden ser tardíos. A veces entre 7 y 14 días después de la aparición del cuadro", detalló el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En tanto, Kreplak aseguró que "la única forma que tenemos para estudiar a los pacientes es con la definición de caso sospechoso, y a esos pacientes se los estudia con la PCR y así poder definir si la persona tiene coronavirus o no". Por último, el viceministro de Salud explicó que "cuando una persona es un contacto estrecho y todavía no presenta síntomas, hay que aislarlo y no sirve el hisopado, porque si da resultado negativo, de todas formas, la persona puede tener el virus y contagiar a otras.

Según detalla el consenso del Comité Asesor, la información de PCR en personas sin síntomas tiene entre un 70 y 90 por ciento de falsos negativos. Es decir que, 7 de cada 10 personas sin síntomas, que efectivamente tienen coronavirus, puede darles negativo. Los test serológicos y las tiras reactivas encuentran anticuerpos, que es lo que hace el cuerpo humano cuando realiza su respuesta del sistema inmune en contra de este virus con lo cual el cuerpo ya reaccionó. Esta metodología es útil para la realización de estudios y estrategias de vigilancia epidemiológica, indicando si la persona tuvo contacto o no con el coronavirus.

Sobre la cantidad de testeos considerada adecuada en el marco de la pandemia, en el consenso de los especialistas y en base a las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, se detalla que "lo importante es la proporción entre los estudios realizados y los casos positivos encontrados, lo cual podría resultar un buen indicador de la situación epidemiológica de cada lugar. En este sentido, se indica que una relación de hasta el 10 por ciento de positividad sobre testeos totales estaría dentro de un padrón adecuado para el control y seguimiento de la pandemia".