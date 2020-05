Kicillof y la cuarentena: "No aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que "no importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires" porque "hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida. Fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría".

"En el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia y el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás", dijo Kicillof en una conferencia prensa.

Acompañado por jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, Kicillof dejó claro que el mensaje sigue siendo "quedate en casa", porque es la única forma de morigerar la propagacion del coronavirus, y reiteró que el transporte público "sólo está permitido para trabajadores esenciales con la debida documentación", debido a que es "el principal propagador del virus".

En ese sentido, expresó la necesidad de "impedir el desabastecimiento de productos y el aumento de precios" y que en los comercios "no nos podemos dar el lujo de la normalidad" y que se abrirán "los de cercanía", mientras que los centros comerciales continuarán cerrados.

Temprano, en declaraciones a la prensa, el gobernador bonaerense había indicado que "habilitaremos comercios de cercanía con trabajadores de la zona y para clientes de la zona. Como hacíamos hasta ahora con los supermercados de la zona, ahora será para otros comercios y con un protocolo muy estricto de cuidados de higiene".

"En la Provincia vamos a empezar a aplicar protocolos muy estrictos que incluyen transporte propio para la habilitación de algunas empresas y fábricas", remarcó Kicillof.

Además, sostuvo que "la problemática en la provincia de Buenos Aires es mayor que en la Ciudad", estimó que "no puede haber tránsito hacia Capital porque vamos a diseminar el virus", y afirmó que por la gran cantidad de barrios vulnerables que existen en la provincia "hay que tener muchísimo cuidado". "No nos tiene que ganar la ansiedad" porque se corre el riesgo de "meter la pata".

Asimismo, indicó que se ejercen "presiones" para que se levante la cuarentena, e insistió con que "se irán liberando actividades en la medida en que se pueda, pero no más allá de lo aconsejable para la salud".

KICILLOF Y LA DEUDA: "LOS FONDOS DE INVERSIÓN ESTÁN EN UNA ENCRUCIJADA"

Por otra parte, el gobernador afirmó hoy que los fondos de inversión "están en una encrucijada, frente a una propuesta de canje de deuda sostenible y de sentido común, que permitirá a la Argentina poder pagar, y no empezar de nuevo (la renegociación) en dos años".

En ese sentido, indicó que "la Provincia coordina las tratativas con la Nación para que haya un posicionamiento único". "Los fondos de inversión tienen otra lógica, pero estamos en una situación en la que muchos países están muy complicados por la caída económica y el aumento del desempleo, como se ve en Estados Unidos, donde pasó del 4 al 14% en pocos meses", aseveró.