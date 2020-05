La Región, en alerta por la primera muerte y nuevos casos de coronavirus

El fallecimiento por coronavirus de una mujer de 86 años, anteayer, en la localidad de Leandro N. Alem –primera víctima fatal por el Covid-19 en la Región, puso en alerta a todos los distritos de la zona.

Como informó este diario, el fallecimiento ocurrió en el hospital de Vedia.

Según pudo reconstruir Democracia, la mujer vivía en el "Hogar Dulce Hogar" del pueblo, propiedad de un matrimonio de unos 45 años. Al presentar fiebre, fue internada en el nosocomio de Vedia, donde falleció por una insuficiencia respiratoria.

Se le realizó el hisopado y arrojó resultado positivo para Covid-19.

Casos sospechosos

Como consecuencia de la muerte de la mujer, al menos tres personas fueron internadas para observación por haber estado en contacto estrecho con la fallecida y presentar síntomas. Además, según informó el municipio, se realizaron al menos nueve hisopados para detectar la presencia del virus.

Al mediodía, el intendente Carlos Ferraris encabezó una conferencia de prensa junto con el titular de Región Sanitaria III, Jorge Herce, y la directora de Salud, Mariana Gagliano.

"Todas las medidas que se tomaron fueron para cuidar a la comunidad, Alem hizo muchas inversiones en materia de salud, pero nada alcanza para enfrentar esta situación, es imposible garantizar que no haya casos, vamos a tener que afrontarlo", dijo Ferraris.





“Estamos dando la batalla”

Y el funcionario agregó: "Estamos dando la batalla como corresponde, se hacen controles en los accesos durante las 24 horas, pero no alcanza. Es inviable cerrar el distrito y aislarlo, tenemos que organizarnos para defendernos del Covid-19".

"Hay información que dice que los médicos están contagiados y eso es mentira, hay que manejarse con información oficial, hay que ser responsables", apuntó Ferraris. Y amplió: "Cerramos la localidad de Alem por 48 horas".

"Se solicita a la comunidad extremar las medidas de distanciamiento social hasta que se conozcan los resultados de laboratorio respecto de los vecinos en aislamiento y evacuación sanitaria", comunicaron desde la Municipalidad.



Otros dos casos positivos en Chacabuco: suman 3 en 48 horas

En el informe diario, el secretario de Salud de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, confirmó ayer dos nuevos casos de coronavirus en Chacabuco.

Se trata de dos de los cuatro casos que estaban en estudio desde el miércoles pasado.

Al respecto, Gastaldi indicó que “los pacientes se encuentran en buen estado de salud. Uno de ellos tiene un contacto claro con el primer caso; mientras que el segundo, estamos viendo los nexos. Los otros dos pacientes que estaban en estudio dieron negativo”.

Recordemos que el primer caso fue un hombre que viajó al Gran Buenos Aires y contrajo la enfermedad. “Hay que estar más alerta que nunca; no sabemos quién puede ser el próximo”, remarcó Gastaldi.



En la Provincia

El coronavirus ya llegó a 77 distritos bonaerenses y en la Cuarta Sección hubo casos registrados en nueve municipios. Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy, Junín, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Chacabuco y Leandro N. Alem componen la nómina, aunque en la mayoría son casos "no autóctonos", es decir, de vecinos que viajaron y retornaron de zonas de riesgo.

El coronavirus sigue avanzando en la provincia de Buenos Aires: ya se registraron contagios en unos 77 distritos y 35 de ellos registraron además víctimas fatales por la enfermedad.

El Gobierno ofrece información disgregada por provincias sobre la pandemia, pero no hay datos oficiales públicos unificados sobre la distribución por partidos dentro del territorio bonaerense.

Del 24 de abril a la fecha, los partidos con diagnósticos de Covid-19 pasaron de 71 a 77; y los que contabilizaron víctimas fatales, de 28 a 35.

Si bien la pandemia se sigue concentrando en la zona del Conurbano, en donde los casos crecen día a día, se registró un leve avance en municipios del interior.

En los últimos días, se sumaron al listado de distritos: Chascomús y Chacabuco. Y este miércoles por la noche, arrojó positivo el análisis que se le hizo a una mujer de 86 años fallecida con síntomas en Leandro N. Alem.

La flexibilización de las distintas actividades comerciales en municipios bonaerenses viene generando que aparezcan nuevos contagios, por lo que las autoriades sanitarias insisten en mantener las medidas de prevención.