La Defensoría reclamó a las telefónicas no aumentar tarifas

La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó a las empresas de telefonía fija y móvil Movistar, Personal y Claro que, en el contexto de emergencia, retrotraigan sus tarifas a los valores de febrero, luego de reclamos de los usuarios por un aumento aplicado en los últimos días.

El titular de ese organismo, Guido Lorenzino, explicó en un comunicado que el reclamo “se dio luego de las denuncias de muchos usuarios que recibieron facturas con incrementos sustanciales en comparación con los importes abonados el mes anterior”.

“Es inoportuno e incoherente aumentar las tarifas de servicios esenciales en el momento que estamos viviendo y es una postura abusiva de las empresas, teniendo en cuenta que por la cuarentena muchos usuarios no percibieron ingresos para afrontar el pago”, sostuvo Lorenzino.

Lorenzino explicó que “las empresas argumentaron que se trata de una suba que fue notificada en noviembre para ser aplicada en diciembre de 2019 pero que se prorrogó para marzo de 2020”.

Sin embargo, advirtió que la medida “es unilateral y arbitraria, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo decretó que el servicio que prestan es esencial en el marco de esta emergencia".

“La postura de la Defensoría siempre fue expresar que los pagos por los servicios no deben disminuir la capacidad para adquirir otros bienes que se relacionen con el derecho humano a una vida digna, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a la alimentación”, agregó.

Para el Defensor del Pueblo, “hoy no es coherente someter a los usuarios a nuevos incrementos ni debe suponerse que pueden soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes”.