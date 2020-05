De 1.910 presos excarcelados, 81% no es del grupo de riesgo

Una abrumadora mayoría de los detenidos en las cárceles de la Provincia que lograron la excarcelación desde que se declaró la cuarentena por imperio del coronavirus no pertenece al grupo de riesgo con posibilidad de contraer la enfermedad. Así surge de un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que da cuenta de que solo el 19 por ciento de quienes consiguieron el beneficio integraba esa población propensa al contagio.

El informe elaborado por la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB indica que de las 42.866 personas privadas de su libertad, 1.910 consiguieron la excarcelación. Pero como el informe data del 22 de abril, ese número es mayor porque resta computar la última semana del mes pasado.

El dato más llamativo del informe tiene que ver con que apenas 350 detenidos fueron excarcelados por pertenecer a la población en riesgo de contraer coronavirus. Mientras que los otros 1.560 no pertenecían a ese universo considerado susceptible de contagiarse.

Así, una gran porción de los beneficios otorgados por los jueces de la Provincia no responde a una derivación directa de la pandemia y la posibilidad de la propagación del contagio en las cárceles.

Igual a la media del año pasado

En medio de la polémica por las liberaciones que cruza a la sociedad y genera una enorme inquietud que se corporizó en el cacerolazo del jueves, en el Servicio Penitenciario sostienen que el número de excarcelaciones no escapa a la media. De hecho, sostienen que en el mismo período de un mes del año pasado, los beneficios obtenidos por los detenidos trepaba a cerca de 1.700.

El volumen de liberaciones, la mayoría con forma de prisión domiciliaria, desató una fuerte polémica, a la que abonaron fallos judiciales controvertidos como el que dictó la Cámara de Casación que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo para que sean excarcelados reclusos que están incluidos en el grupo de riesgo.

Sin embargo, los datos que surgen del informe indican que varias de las medidas que está adoptando la Justicia tienen como beneficiarios a presos no contemplados en aquella decisión adoptada por el juez de Casación, Víctor Violini.

El informe anota otros datos llamativos. Por caso, que el Departamento Judicial de Mar del Plata, con 239 excarcelaciones, es el que lidera el ranking de excarcelaciones. Lo sigue Lomas de Zamora con 234 y en tercer lugar aparece el Departamento Judicial La Plata, con 190.

Las decisiones son de la Justicia

En medio de cruces y polémicas, tanto los gobiernos nacional como bonaerense salieron a deslindar responsabilidades frente a las excarcelaciones y plantearon que esas decisiones corresponden a la Justicia, no a los Ejecutivos. Incluso la controversia llegó al propio Poder Judicial donde algunos magistrados están denunciando que fueron liberados violadores y narcotraficantes.

La oposición bonaerense, en tanto, expresó su “preocupación ante la situación que se ha generado en las cárceles de nuestra Provincia” y pidieron “una gestión del tema que evite sesgos ideológicos y acciones que envíen mensajes ambiguos a la sociedad en relación con la delicada cuestión del cumplimiento de las penas de quienes cometieron delitos”.

“La situación de las cárceles en la Provincia requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas. En ese contexto, Juntos por el Cambio llama la atención sobre que la pandemia del COVID-19 no puede convertirse en una excusa para excarcelar a presos con causas por delitos contra la vida o la integridad sexual”, planteó.