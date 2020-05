“La cuarentena seguirá hasta después del invierno, salga la vacuna o surja tratamiento”

El 10 de mayo aparece en el horizonte de los argentinos como la nueva instancia en la que el presidente Alberto Fernández volverá a sentarse frente a las cámaras para decir cómo seguimos transitando la pandemia de coronavirus. Si la cuarentena se extiende. Y si continúa, hasta cuándo. Pero ya hay algunas voces que se empiezan a anticiparse a esa fecha, con intenciones de postergar el final del aislamiento obligatorio.

Una de esas voces es de la provincia de Buenos Aires, distrito que a priori aparecía como el más vulnerable a un brote de Covid-19, y que sin embargo ha logrado controlar hasta el momento la circulación social del virus. Por ese motivo es que Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, aseguró que la cuarentena debe continuar "todo lo posible", incluso hasta después del invierno.

El funcionario argumentó por qué hay que extender la cuarentena: "Nos da tiempo para que pase el invierno, para que aparezcan avances tecnológicos como una tratamiento eficaz o la vacuna. Mientras tanto, la única estrategia efectiva es el aislamiento. Estamos buscando otras alternativas, pero todavía no hay".

Kreplak agregó que "incluso aquellos países que dijeron que no se podía vivir así y prefirieron abrir así tuvieron innumerable cantidad de muertos y después tuvieron que cerrar. Si queremos privilegiar la economía se vuelve a fojas cero". De esta manera respondió a los reclamos de una mayor apertura para que la economía vuelva a funcionar.

Kreplak dijo que el "éxito de la cuarentena" se traduce en la disponibilidad de camas que tiene hoy el sistema de salud bonaerense. "Cuando empezó la pandemia teníamos el 95 por ciento de las camas ocupadas. Ahora, producto de la cuarentena y de que se suspendieron las cirugías programadas y hay menos accidentes de tránsito, la ocupación de camas de terapia intensiva está por debajo del 30 por ciento".

Sobre la capacidad de camas, detalló que en total hay en Provincia 11.723 camas, de las cuales están ocupadas 5.667 y solo 600 tienen pacientes con coronavirus. "Pero uno no puede pretender administrar de manera tan previsible la cantidad de gente que puede salir de la casa y al mismo tiempo evitar un brote", dijo el funcionario.

Y agregó : "Si soltamos las medidas de aislamiento nos vamos a esa situación. No hay en la población inmunización suficiente. Hay que pensar en un extremo o en el otro. Hay pocos casos y cada caso que sucede son lugares que nos permiten encontrar a todos los contactos y aislarlos, para apagar cada uno de sus focos. Por eso no ocurre un brote descontrolado en una ciudad".

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo esta semana que con esta tasa de crecimiento de los casos en Provincia se tardarían "600 años" en llegar a la inmunidad colectiva. Al respecto, Kreplak puntualizó: “Todavía no encontramos una alternativa para cambiar la cuarentena por otra forma mejor”.

En la Provincia se registran 1.598 casos positivos de coronavirus, según el último parte oficial difundido este jueves, sobre un total de 4.428 en todo el país.