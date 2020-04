Alem, Pinto y Viamonte, los únicos tres distritos que tendrán salidas recreativas

El anuncio del presidente Alberto Fernández, respecto de la flexibilización de la cuarentena obligatoria y su extensión hasta el 10 de mayo, generó dudas en algunos distritos del interior, especialmente en lo que respecta a la habilitación de salidas recreativas y de esparcimiento.

Si bien se elaboró un mapa desde lta gobernación en el que se indicaban las ciudades con salidas habilitadas, aquellas a las que no se les permitían y las que aún se analizaban, a medida que avanzaron las horas, los municipios se hicieron eco de la medida y muchos expresaron su decisión de no adherir a las salidas de esparcimiento.

Junín, Chacabuco, Ameghino, Lincoln y Rojas no fueron incluidos en la habilitación y en caso de buscar llevar a cabo las salidas deberían presentar las debidas peticiones a la Provincia.

Por su parte, General Viamonte, Leandro N. Alem y General Pinto se encuentran habilitados.

Sin salidas

Antes de conocerse la no inclusión en los permisos para realizar salidas recreativas, Rojas había informado: “Por el cuidado de todos, sabemos que es difícil, pero tenemos que seguir cuidándonos y la mejor manera es seguir en casa. Por consejo de nuestros médicos locales, infectólogos y personal de salud, el gobierno municipal no se adhiere al permiso de salidas recreativas”.



En la ciudad de Chacabuco, el intendente Víctor Aiola aseguró que apoya las medidas del presidente, pero no están de acuerdo con las salidas recreativas.

Luego de los anuncios aseguró: "todo va a continuar igual. Apoyamos y estamos totalmente de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente", aunque aclaró que "con respecto a salir a caminar una hora al día, no estamos de acuerdo. Vamos a seguir tratando de que esto no ocurra, cada uno debe quedarse en la casa".

Además, Aiola indicó que "se van a profundizar los controles en los accesos a la ciudad".

En el transcurso de la tarde de ayer se conoció que Lincoln tampoco se encuentra habilitado para realizar las salidas de esparcimiento. No obstante, el intendente Salvador Serenal firmó ayer un decreto mediante el cual, “en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia 408/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, prorroga hasta el 10 de mayo, inclusive, el aislamiento preventivo social y obligatorio en el distrito de Lincoln.

Además, “mediante el Decreto Municipal 1540/2020 se definió que el distrito de Lincoln no adhiere a las breves salidas de esparcimiento nombrados en el Artículo 8 del DNU 408/2020 comunicado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Por su parte, Ameghino aguardaba definiciones de la Provincia pero también se conoció que no se encuentra habilitado para realizar las salidas.

Esperando el decreto

En Leandro N. Alem, si bien se permitieron las caminatas recreativas, actualmente se encuentran analizando la situación para elaborar un protocolo municipal que establezca las nuevas excepciones, pero indicaron que por el momento no se autorizan las caminatas recreativas.

Viamonte es otro de los municipios que cuentan con la habilitación de la Provincia para realizar actividades recreativas pero el intendente, Franco Flexas, publicó en su página de Facebook que aguardan el decreto provincial : “Seguimos igual por ahora. Todavía no tenemos el Decreto que el gobernador de la provincia debe firmar sobre los esparcimientos y las nuevas actividades habilitadas. Hasta que no esté, no podemos comunicarles cómo seguimos localmente esta nueva etapa de “administración” de la cuarentena como la llamó el Presidente. Apenas lo tengamos haremos nuestro reporte. Mientras tanto seguimos igual”.