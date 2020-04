En Junín no habrá salidas recreativas, aunque autorizan más actividades

Fue una duda que tuvieron todos los juninenses y que recién quedó saldada ayer a última hora. En esta nueva etapa de la cuarentena, en Junín no se permitirán las salidas de esparcimiento.

Las dudas habían surgido cuando el presidente, Alberto Fernández, anunció la flexibilización de la cuarentena obligatoria en algunas regiones del interior del país y el permiso de salidas de esparcimiento de una hora en forma genérica, aunque con posterior reglamentación de los gobernadores, según las características poblacionales y epidemiológicas de las regiones de sus provincias.

La incertidumbre respecto a Junín se vio acrecentada cuando en un comunicado conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el gobernador Axel Kicillof salió a ratificar que en los grandes aglomerados urbanos bonaerenses “no se habilitarán” las salidas de esparcimiento, sino que se mantendrá “el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Finalmente, ayer a última hora, se conoció un mapa que marca con tres colores a los partidos bonaerenses: rojo, azul y blanco., según la determinación del gobierno bonaerense respecto de la habilitación o no de salidas recreativas.

Así, los habitantes de los distritos marcados en rojo, entre ellos Junín y Chacabuco, no tendrán habilitadas las salidas recreativas de una hora en un radio de 500 metros de sus hogares.

Por su parte, aquellos residentes en los partidos señalados en azul, estarán habilitados para realizar paseos recreativos (entre ellos se encuentran, Alem, Pinto, Rojas y Viamonte).

Por último, las decisiones respecto de los distritos marcados en blanco todavía están bajo estudio (Lincoln y Arenales, entre otros).

Al respecto, Pablo Petrecca indicó en sus redes sociales: “Acompañamos la decisión del Gobernador Axel Kicillof. En Junín mantenemos el aislamiento preventivo y no se permitirán las salidas de esparcimiento. Sin embargo hemos solicitado nuevas excepciones de actividades económicas luego de escuchar a todos los sectores. Seguimos trabajando para cuidarnos entre todos. #QuedateEnCasa”.

Flexibilización de actividades

Más allá del mapa relativo a las salidas de esparcimiento, ayer también se conoció que 96 municipios, entre ellos Junín, tendrá una flexibilización de la cuarentena en su faz económica.

Se trata de las actividades que cada intendente propuso ante la Provincia, y que posteriormente fueron evaluadas y habilitadas por el gobierno de Axel Kicillof tras corroborar que en esas comunas se garantizaría un estricto protocolo de higiene para impedir contagios de coronavirus, según se informó oficialmente.

A partir de la decisión administrativa 524/2020 adoptada por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el gobierno provincial consultó con los 135 municipios que tiene la provincia y, tras recibir 723 solicitudes por parte de 96 de estos, se definieron excepciones en 63 distritos que “hicieron una presentación apropiada de los distintos protocolos sanitarios y de funcionamiento”, tal como se precisó en un comunicado.

Con relación a Junín se exceptuaron las nueve actividades posibles. Así, la flexibilización alcanza a las actividades en establecimientos que desarrollen cobranza de servicios e impuestos, las oficinas de rentas de la Provincia y del municipio, con sistemas de turnos y guardias mínimas y la actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

También, la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

Se exceptuó además la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo y los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Están incluidas a su vez las ópticas, con sistema de turno previo; la actividad de los peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras, que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios, y a las beneficiarias y los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.