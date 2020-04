Tasas municipales: prorrogan vencimientos y ofrecen nuevas modalidades de pago

La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional obligaron a los distritos a buscar nuevas formas de cobro de las tasas municipales ya que, en la mayoría de los casos, los contribuyentes hacen largas filas en el palacio municipal y otras bocas de cobro para efectuar el pago.

Además, distintos sectores de comercio, industria, entre otros rubros del ámbito privado, se vieron fuertemente afectados por la cuarentena y, en este sentido, se adoptaron medidas como prórrogas de vencimientos, anulación de aumentos y hasta suspensión de pago.

Ameghino

En Florentino Ameghino se optó por prorrogar los vencimientos de las tasas municipales al 30 de abril, siempre y cuando la medida de aislamiento social finalice el próximo domingo 26.

“Los vecinos pueden pagar a través de transferencia o en las bocas de cobro del Palacio Municipal y delegaciones por esta semana, manteniendo las medidas de prevención”, detalló la contadora municipal Alejandra Navalesi a Democracia y agregó: “nosotros no contamos con sistemas para descargar de manera electrónica las tasas, se envían a solicitud del contribuyente”.

Leandro N. Alem

En el caso de Leandro N. Alem, los vencimientos de las tasas son mensuales y, por el aislamiento social, la atención en las dependencias municipales se redujo a actividades mínimas; por lo tanto, el vencimiento del mes de marzo tuvo que ser prorrogado durante casi un mes (desde el 26 de marzo hasta el 24 de abril), para que quienes no pudieron pagar desde la entrada en vigencia de la medida, pudieran hacerlo sin recargo a medida que fuesen modificándose las condiciones del aislamiento.

Bertina Sarmiento, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Leandro N. Alem, indicó a este diario que “se incentiva a los vecinos a utilizar las modalidades electrónicas de pago, por computadora desde los portales de la banca Internet, desde aplicaciones móviles o desde los cajeros automáticos mediante transferencias bancarias. Si bien algunos han adoptado la medida, es una gran proporción de vecinos los que aún prefieren seguir pagando de manera presencial en las bocas recaudadoras de las delegaciones municipales”.

Los distritos coinciden en que cayó de manera considerable el índice de ingresos por coparticipación y que necesitan el esfuerzo de los vecinos para dar batalla al Covid-19.

En cuanto a la cobrabilidad de las tasas en Alem, Sarmiento detalló: “De un mes para otro disminuyó sustancialmente, en nuestro distrito, la tasa con mayor relevancia entre todos los tributos municipales, y la que históricamente tiene mayor índice de cobrabilidad es la Tasa por Conservación de la Red Vial (tasa por mantenimiento de caminos rurales), cuya cobrabilidad disminuyó de un 74% a un 57% en el mes de marzo; en total, el municipio tuvo un 45% menos de recaudación en el mes de marzo, en relación al mes de febrero, y se estima que la pérdida de ingresos durante el mes corriente sea de alrededor de un 50%”.



Arenales

En los últimos días, el distrito de General Arenales implementó el sistema para descargar las boletas digitales desde la página web del municipio y abonar a través de transferencia bancaria, o bien, en las bocas de cobro tradicionales como oficinas del Palacio Municipal o las delegaciones.

Por decreto municipal, se prorrogó el vencimiento de todos los servicios y tasas municipales y, además, se postergó el aumento previsto en la Ordenanza Impositiva vigente para el inicio del segundo cuatrimestre del año 2020, disponiéndose que este se haga efectivo desde el 1° de Julio del año en curso. Por otro lado, se dejó sin efecto y se anuló el aumento previsto para el resto del año sobre la Tasa de Seguridad e Higiene, conforme surge de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente (15%); además, se suspendió el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020, difiriéndose y disponiéndose su cobro en forma prorrateada y sin percepción de intereses, durante los últimos cuatro meses del año.

“Respecto al pago de las tasas que ya se están venciendo, se está percibiendo un 70% de contribuyentes que están pagando, pero todavía estamos en tiempo de que lo sigan haciendo”, indicaron a Democracia desde la Municipalidad.

Junín

El jefe comunal, Pablo Petrecca, afirmó que la pérdida de recursos del municipio, en el cobro de tasas y coparticipación, ronda el 70% y advirtió que esta situación derivará en la toma de decisiones que “no van a ser muy simpáticas, pero que tienen que ver con administrar los recursos”.

“Nuestra principal prioridad es cuidar la salud de los juninenses y sobre este eje se piensan todos los otros puntos. En este aspecto hemos tomado algunas acciones, como la declaración de la emergencia sanitaria, una herramienta fundamental, establecimos algunos protocolos y cursos de acción; creo que la línea 107 para los llamados de aquellos pacientes con síntomas fue fundamental en los primeros tiempos para descongestionar la demanda y la angustia de los vecinos. Pudimos dar muchísimas respuestas y luego establecimos un seguimiento y un protocolo para pacientes con síntomas de fiebres y seguir los casos, con asistencia psicológica”, dijo.

“Otro tema fundamental ha sido la conformación de la mesa de salud; tengo que agradecer la buena predisposición de todos los actores de la salud, tanto pública como privada, en lo particular me ha servido muchísimo, cada decisión la tomamos en base a lo que hablamos con los especialistas”, señaló.

“El mayor objetivo es poder recuperar la actividad económica en nuestra ciudad, estamos conformando protocolos sanitarios que nos permitan flexibilizar ciertas actividades, pero sin descuidar la parte sanitaria”, afirmó. Y amplió: “Es salud y economía, es oficialismo y oposición, es momento de estar todos juntos. El mayor desafío es poder administrar la tensión que se genera y los equilibrios, para que esa flexibilización de las actividades no ponga en riesgo la salud de los vecinos”.

Lincoln

A través del Decreto 1342/20, el Departamento Ejecutivo de Lincoln resolvió quitar intereses y prorrogar los vencimientos de algunas de las tasas municipales.

Se prorrogaron al 31 de mayo del corriente año los vencimientos de la cuota dos de la Tasa de Conservación de la Vía Pública (ABL), al igual que las Patentes de rodados: motos (cuota única) y automotor (cuota 1), incluidos los vencimientos de los planes de pago (con excepción de la Red Vial) con cuotas para los meses de marzo, abril y mayo. Por otra parte, la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) prorroga el vencimiento de la cuota uno y esta operará junto al vencimiento de la cuota dos en el mes de junio.

Asimismo, se resolvió que no se aplicarán intereses durante los meses de abril y mayo de aquellas Tasas y Derechos Municipales que se encuentren vencidos o impagos. No están alcanzadas en esta prórroga las tasas por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal; Publicidad y Propaganda; y Espacio Público, las que continúan con los vencimientos habituales.

Rojas

El distrito de Rojas tiene la particularidad de haber reabierto las puertas del Palacio Municipal especialmente para que los vecinos puedan acercarse a pagar las tasas.

La Municipalidad se encontraba cerrada desde el inicio de la cuarentena obligatoria y volvió a abrir bajo estrictas medidas de prevención, tales como personal reducido, utilización de barbijos –antes de que se decrete obligatorio-, distancia entre personas, aplicación de alcohol en gel a los vecinos, entre otras. Mónica Cichello, responsable de la dirección de Rentas del municipio, contó a Democracia: “Las tasas que vencieron en marzo y abril, se están cobrando sin recargo, además, estábamos trabajando con una moratoria que vencía el 30 de abril y la llevamos al 31 de mayo; hoy la Oficina de Recaudación se encuentra trabajando con tres personas, mientras que Descentralización Tributaria lo está haciendo con una persona y Marcas y Señales con dos personas que trabajan desde su domicilio”.

Y agregó: “Tenemos bocas recaudadoras que son: Red Link, Bapro pagos, Pronto Pago, transferencias bancarias y cajas en Banco Provincia, las boletas se pueden bajar desde la página web del municipio pero, mayormente, la gente se acerca a la Municipalidad, por eso tenemos abierto de 7.15 a 12.30 y tomamos las medidas de prevención; iremos viendo qué hacemos con los próximos vencimientos”.

Viamonte

En General Viamonte, el gobierno municipal decidió suspender el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene a los comercios de rubros no esenciales que se vieron afectados por no poder trabajar durante la cuarentena obligatoria, según indicó a este diario la secretaria de Hacienda Ana Paula Cascallar, “se está haciendo un relevamiento para saber cuántos y cuáles son”.

En tanto, la tasa por seguridad y servicios urbanos municipales se prorrogó hasta el 30 de abril, mientras que la de Red Vial se mantiene sin modificaciones y sin bajar el porcentaje de cobrabilidad. Respecto de las modalidades de pago, pese a que se puede descargar la boleta desde la web y abonar a través de transferencia bancaria o Link pagos, Cascallar señaló que “la gente grande sigue optando por venir a pagar de manera presencial”. Los vecinos se acercan a pagar los servicios municipales según un cronograma establecido por terminación de DNI, de lunes a viernes, de 7 a 13.