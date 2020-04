Ante las múltiples consultas y versiones circulantes sobre el Registro de Médicos extranjeros, el Colegio de Médicos, Distrito VI, informó que

“El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, dictó la Resolución 997/2020 para llevar a cabo un Registro Transitorio (no matricular) por noventa días para aquellos médicos extranjeros que cumplan con todos los requisitos legales y que se encuentren residiendo en nuestro país, esto enmarcado en el D.N.U. del P.E.N. y la Emergencia Sanitaria vigentes.

Este Distrito VI no ha registrado ni registrará, matriculará y/o inscribirá a médicos argentinos, naturalizados y/o extranjeros que no cumplan con la totalidad de los requisitos legales estipulados por el Decreto Ley 5413/58 y su reglamento de matriculación.

Manifestar nuestro firme rechazo a la llegada al país de contingentes de médicos extranjeros que no cumplan con los actuales requerimientos legales para el ejercicio profesional y además no demuestren la idoneidad y calidad de su formación.

Exigir a las autoridades sanitarias que los puestos de trabajo sean ocupados por médicos argentinos, ya que los consideramos suficientemente aptos para responder ante la emergencia.

Reclamar salarios suficientes en lo Público y la Seguridad Social, con un aporte extra y permanente.

Solicitar condiciones de bioseguridad e insumos adecuados y permanentes.

Repudiar el injustificado rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad para con el equipo de Salud, durante la vida cotidiana”.