Kicillof anunció mayores controles

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció una serie de medidas de "endurecimiento de la cuarentena" en algunos sectores de la provincia, con algunas excepciones en los territorios con menores casos de coronavirus.

"Tomamos decisiones que no son de flexibilización sino, por el contrario, de endurecimiento de las medidas en toda la provincia de Buenos Aires", indicó el gobernador.

En conferencia de prensa, Kicillof explicó que, en primer lugar, se van a "generar nuevas reglas y protocolos más rígidos para el funcionamiento del transporte público".

El mandatario explicó que el aumento de las frecuencias de numerosas líneas de colectivos tiene que ver con ser aún "más rígidos" con el control del distanciamiento social y no con permitir una mayor circulación de personas.

En segundo lugar, anunció que dará a conocer "protocolos para la profundización de la cuarentena en adultos mayores y grupos de riesgo".

"Esto tiene que ver con múltiples medidas distintas a las que aplicó la Ciudad de Buenos Aires, que más allá de las discusiones no son de aplicación posible en la provincia", remarcó.

En tercer lugar, expresó que habrá "una profundización de los controles de circulación en todos los accesos de la provincia, todo esto siempre pensando en la salud y la vida".

En ese marco se refirió a las excepciones que irán anunciando con el correr de los días para algunos territorios.

En ese sentido, manifestó que en el interior de la Provincia "la tasa de contagios es mucho menor", incluyendo 58 municipios donde la tasa de contagios es directamente cero.

"Se va a tomar esta doble medida de hacer controles más rígidos en general, pero permitiendo algunas excepciones", expresó.