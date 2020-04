Fue cremada por coronavirus, pero habría sido un femicidio

Con los asesinatos de dos mujeres en territorio bonaerense –un caso en Chivilcoy y el otro en Moreno- ya son 15 los femicidios en todo el país desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En uno de los hechos, ocurrido en la ciudad de Chivilcoy el 8 de abril, una joven de 25 años, identificada como Soledad Carioli Lespade ingresó en el Hospital Municipal de esa ciudad con un problema respiratorio y un cuadro febril, por lo que se la trató con el protocolo de un posible caso de coronavirus. Ese mismo día falleció, aunque previamente los médicos le practicaron una tomografía que detectó que Soledad presentaba traumatismos en la mandíbula, dos costillas y una contusión en la cabeza.

Como lo establece el protocolo del Covid-19 para los casos sospechosos y positivos, el cuerpo fue cremado, aunque se conoció que las pruebas de rigor dieron negativo. A todo esto, la autopsia no se hizo, de modo que los pesquisas no pudieron establecer si la víctima murió por los golpes y fracturas sufridas en distintas partes del cuerpo o si falleció por cuestiones de salud vinculadas a su cuadro gripal.

José Luis Neme, director del Hospital, se presentó el martes en la comisaría de la Mujer y la Familia de Chivilcoy y denunció las lesiones que habían surgido de la tomografía. A partir de esta denuncia, el fiscal de la causa, Pedro Illanes, de Mercedes, dispuso un allanamiento al domicilio en el que Soledad convivía con Flavio Emiliano Pérez, con quien tenía dos hijas.

El sujeto argumentó que la joven habría padecido un accidente en moto por el que no recibió asistencia, pero en su casa secuestraron elementos de interés, como prendas de vestir con manchas que serían de sangre, medicamentos, una ficha clínica a nombre de la víctima y manuscritos de ella, se informó. El hombre fue detenido, en principio, por “lesiones graves y abandono de persona”.

En Moreno

El otro hecho ocurrió en el partido bonaerense de Moreno, donde Olga Verón, de 37 años, fue hallada muerta en su casa. El marido, Víctor Cáceres (37), llamó a una ambulancia y dijo que había encontrado a su mujer “tirada en el piso en la entrada al baño” y que “no respondía”.

Al llegar los médicos del servicio SAME de Moreno y la Policía constataron la muerte de la mujer y trasladaron su cuerpo para la autopsia. El fiscal Federico Soñora recibió en las últimas horas el resultado del informe forense que indica que Verón murió a raíz de asfixia por estrangulamiento, por lo que de inmediato dispuso el arresto de su pareja.